Morre policial baleado na cabeça no Vale das Pedrinhas

Glauber Rosa Santos - Foto: Reprodução

O policial militar baleado na região da cabeça durante uma ação no bairro do Vale das Pedrinhas, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta terça-feira, 3. O cabo da PM foi identificado como Glauber Rosa Santos.

Conforme informou uma fonte policial ao portal A TARDE, antes de morrer o agente deu entrada Hospital Geral do Estado (HGE), em estado grave e foi encaminhado imediatamente para o centro cirúrgico. A suspeita inicial é de que o disparo tenha sido feito com um fuzil calibre 5,56, com o projétil ficando alojado na cabeça.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Polícia Militar, o agente foi atingido por um grupo de homens armados enquanto equipes do 30º Batalhão realizavam rondas preventivas na região durante a Operação Paredão.

Em nota, a PM informou que está prestando total assistência à família do policial e determinou o reforço do policiamento na localidade. “Foi determinado o emprego ampliado de efetivo, com ações integradas de patrulhamento, incursões e levantamento de informações”, destacou a corporação.

Segundo a instituição, todos os esforços operacionais e de inteligência estão sendo utilizados para identificar, localizar e prender os autores do crime, garantindo a responsabilização dos envolvidos e a preservação da ordem pública.

O que diz a Secretaria de Segurança Pública

O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, comentou o ocorrido antes do anúncio da morte do cabo e afirmou que todas as medidas necessárias foram adotadas para alcançar os criminosos envolvidos.

“Estamos com policiamento agora na área em busca desses covardes faccionados, que atiraram no nosso policial que estava cumprindo o seu ‘mister’ de proteger e servir, fazendo a operação e o policiamento daquela região", afirmou.

“Estamos com todas as equipes na rua, da Polícia Militar, da Polícia Civil e, logicamente, também recebendo muitas informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia, para que a gente possa dar a resposta e, acima de tudo, alcançar esses criminosos. Nós não descansaremos enquanto nós não trouxermos justiça", completou Werner.

Governador lamentou morte de policial

O governador do estado, Jerônimo Rodrigues, também se pronunciou sobre o caso: "Minha solidariedade à família do cabo Glauber Rosa Santos, da Polícia Militar, que faleceu em serviço nesta madrugada, em Salvador. As nossas forças de segurança já atuam com inteligência e investigação para identificar e prender os responsáveis", publicou nas redes sociais.

Ônibus sem circular

Em razão da ocorrência, os ônibus do transporte público deixaram de atender os bairros do Vale das Pedrinhas e do Nordeste de Amaralina. Conforme a Secretaria Municipal de Mobilidade, o serviço foi suspenso por volta das 6h, sem previsão de retorno.

Os moradores do Vale das Pedrinhas devem se deslocar até a região do BRT, enquanto os do Nordeste de Amaralina devem seguir para a região da Amaralina.