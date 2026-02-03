Menu
POLÍCIA
NOS EUA

Mulher de cantor famoso é presa após tentar fugir da polícia

Prisão aconteceu na segunda-feira, 2

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

03/02/2026 - 9:18 h

Prisão aconteceu na segunda-feira, 2
Presa por dirigir sem carteira de habilitação válida em Orlando, nos EUA, a empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis tentou fugir da polícia que estava com as sirenes e luzes da viatura ligadas na segunda-feira, 2. Ela é esposa de Henrique, da dupla com Juliano, desde 2018.

Segundo o relatório da polícia, Amanda cometeu uma insubmissão de terceiro grau, que representa uma classificação de crimes graves, ao ignorar uma ordem de parada.

Por dirigir sem habilitação válida, o Departamento do Xerife do Condado de Orange estipulou uma fiança no valor de US$ 500, que equivale a R$ 2.630,85.

Empresária e filha de PM

Amanda é sócia de empresas no setor de comércio de roupas e acessórios, em Palmas. Amanda também é filha do comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Márcio Barbosa.

A empresária vive com a família em uma fazenda em Porto Nacional, na região central do Tocantins. A propriedade é onde a dupla Henrique & Juliano mantém sua base milionária de empreendimentos agropecuários.

