Mulher de cantor famoso é presa após tentar fugir da polícia

Prisão aconteceu na segunda-feira, 2 - Foto: Reprodução | Current Inmate Database e Reprodução | Instagram de Amanda Vasconcelos

Presa por dirigir sem carteira de habilitação válida em Orlando, nos EUA, a empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis tentou fugir da polícia que estava com as sirenes e luzes da viatura ligadas na segunda-feira, 2. Ela é esposa de Henrique, da dupla com Juliano, desde 2018.

Segundo o relatório da polícia, Amanda cometeu uma insubmissão de terceiro grau, que representa uma classificação de crimes graves, ao ignorar uma ordem de parada.

Por dirigir sem habilitação válida, o Departamento do Xerife do Condado de Orange estipulou uma fiança no valor de US$ 500, que equivale a R$ 2.630,85.

Empresária e filha de PM

Amanda é sócia de empresas no setor de comércio de roupas e acessórios, em Palmas. Amanda também é filha do comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Márcio Barbosa.

A empresária vive com a família em uma fazenda em Porto Nacional, na região central do Tocantins. A propriedade é onde a dupla Henrique & Juliano mantém sua base milionária de empreendimentos agropecuários.