Aeronaves, embarcações e mais: saiba esquema policial para o Carnaval

- Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

A poucos dias do início do Carnaval de Salvador 2026, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia está finalizando as estratégias que serão utilizadas para garantir a tranquilidade nos festejos.

Em resposta ao Portal A TARDE, durante uma entrevista coletiva realizada na manhã desta terça-feira, 3, durante cerimônia de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o secretário Marcelo Werner explicou o esquema.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Tenho a certeza que o vídeo monitoramento será, mais uma vez, muito bem aplicado. Traremos aí drones e todos os nossos recursos, aeronave, embarcação, policiais, tecnologia, para que a gente possa garantir, mais uma vez, um grande Carnaval de Salvador", disse Werner.

Estratégia adotada em outras festas

Segundo o titular da pasta, a ação, que integrará a Operação Verão, será focada no uso de tecnologia, reforço e policiamento orientado pela inteligência. A mesma estratégia vem sendo adotada em eventos como o pré-Carnaval de Juazeiro, Festa de Iemanjá, Lavagem do Bonfim e Réveillon.

"A gente estende isso para que a gente possa, no Carnaval de Salvador, ter esse mesmo resultado. É um trabalho dedicado, é um trabalho que investe muito no nosso policiamento", explicou.