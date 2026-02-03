Escritórios do X são alvos de buscas e Musk é intimado a depor

Siga o A TARDE no Google

A operação é conduzida pela unidade de crimes cibernéticos

A polícia da França realizou, nesta terça-feira, 3, buscas nos escritórios da rede social X, de Elon Musk, informou o Ministério Público de Paris. A operação é conduzida pela unidade de crimes cibernéticos, com apoio da Europol.

A Promotoria também convocou Elon Musk e a ex-diretora-geral Linda Yaccarino, para depor em abril. Funcionários do X serão interrogados como testemunhas.

“Foram enviadas citações para audiências voluntárias em 20 de abril de 2026, em Paris, ao senhor Elon Musk e à senhora Linda Yaccarino”, informou o Ministério Público em comunicado.

Investigações

A Justiça francesa abriu uma investigação em 2025 após denúncias de deputados sobre um suposto viés nos algoritmos da X, que pode ter alterado o funcionamento da plataforma.

As investigações foram ampliadas para apurar outros crimes, como conivência com a divulgação de imagens de pornografia infantil e, em relação ao Grok, sua inteligência artificial, a disseminação de conteúdos negacionistas e de imagens falsas de caráter sexual.

Essa citação deve “dar a eles a possibilidade de expor sua posição sobre os fatos e, se for o caso, as medidas previstas para cumprir [a legislação]”, afirmou a promotora de Paris, Laure Beccuau.

No fim de janeiro, a Justiça emitiu mandados de prisão contra três gerentes da Kick por não comparecerem às primeiras convocações no âmbito da investigação sobre a morte ao vivo do streamer Jean Pormanove.