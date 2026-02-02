Após mortes e protestos, agentes do ICE usarão câmeras corporais

Agentes do ICE, serviço de imigração do Governo Trump - Foto: Octavio Jones | AFP

Após agentes federais matarem duas pessoas somente no mês de janeiro na cidade de Minneapolis, o governo de Donald Trump anunciou, nesta segunda-feira, 2, que todos os membros do ICE, o serviço de imigração americano, e do CBP, a agência de fronteiras dos Estados Unidos, vão passar a usar câmeras corporais.

A decisão foi anunciada pela secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, e vale "imediatamente" para agentes de campo da cidade, onde o ICE e o CBP mataram uma mulher identificada como Renee Good, no dia 7 de janeiro, e um homem identificado como Alex Pretti, no dia 24, respectivamente. Ambas as vítimas tinham 37 anos.

Segundo Kristi Noem, todos os agentes federais de imigração dos EUA vão ser equipados com câmeras "à medida que o financiamento for disponibilizado". Alguns dos agentes do serviço de imigração já usavam câmeras nos uniformes, mas não existia uma exigência para que todos tivessem o equipamento.

Protestos em massa

A morte de Alex Pretti e o segredo em torno das identidades dos agentes que cometeram o crime aumentaram a oposição dos norte-americanos em relação às políticas de imigração aplicadas por Donald Trump e elevaram o número de protestos, que já duram dias e contam com a presença de milhares de pessoas.

Apesar do republicano ter sido eleito com um discurso pautado em deportações e fechamento de fronteiras para imigrantes ilegais, a maioria dos americanos não aprova a atuação do ICE.

Um levantamento da Reuters/Ipsos, divulgado no dia 26 de janeiro, mostra que apenas 39% dos americanos aprovam o trabalho de Trump em relação à imigração. Um ano atrás, a aprovação era de 50%.

Disputa política

O uso de câmeras corporais foi uma das exigências feitas pelo Partido Democrata, oposição ao Governo Trump, na disputa orçamentária que ameaça paralisar o funcionamento do Departamento de Segurança Interna (DHS).

Com maioria de somente três assentos no Senado e dois na Câmara dos Representantes, Trump trava um conflito acirrado com a oposição no Congresso para conseguir manter os recursos para a aplicação das políticas propostas pelo seu governo.

Após um acordo firmado com senadores democratas na última sexta-feira, 30, foi aprovado um pacote orçamentário que libera recursos para o governo até setembro de 2026. O Departamento de Segurança Interna, por sua vez, foi separado da lei principal e receberá financiamento por apenas duas semanas.

Neste sentido, a oposição tem a expectativa de negociar mais medidas para "conter o ICE", como foi dito pelo líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer.