Influenciador brasileiro apoiador de Trump é preso pelo ICE nos EUA

O influenciador brasileiro Junior Pena foi detido nos Estados Unidos pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) após faltar a uma audiência judicial. Com mais de 1 milhão de seguidores, ele ficou conhecido nas redes sociais por produzir conteúdos sobre imigração e rotina no país.

De acordo com Maycon MacDowel, amigo do influenciador, Junior não compareceu à audiência — relacionada a um processo de trânsito — por acreditar que a sessão havia sido desmarcada. A ausência acabou resultando na prisão.

Quem é Junior?

Natural de Belo Horizonte, Junior Pena vive em situação migratória irregular nos EUA há mais de 15 anos. Apesar disso, nas redes sociais ele afirmava estar tentando regularizar a permanência no país. O influenciador também se posiciona como crítico do presidente Lula (PT) e apoiador de Donald Trump.

Em vídeos que acumulam milhões de visualizações, Pena defendia que apenas pessoas “desonestas” seriam presas ou deportadas nos Estados Unidos. Em uma publicação feita em 2024, ele chegou a afirmar que imigrantes que “querem ajudar o país” não seriam alvo de deportações.

“Ele vai deportar o pessoal que estiver irregular aqui, os bandidos, as pessoas que estão fazendo coisa errada. Você acha que ele vai deportar quem quer ajudar o país? De jeito nenhum”, disse o influenciador em um dos vídeos.