Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IMIGRAÇÃO

Influenciador brasileiro apoiador de Trump é preso pelo ICE nos EUA

Junior Pena tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e faz conteúdo sobre imigração e vida nos EUA

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

02/02/2026 - 17:22 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Influenciador brasileiro apoiador de Trump é preso pelo ICE nos EUA
-

O influenciador brasileiro Junior Pena foi detido nos Estados Unidos pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) após faltar a uma audiência judicial. Com mais de 1 milhão de seguidores, ele ficou conhecido nas redes sociais por produzir conteúdos sobre imigração e rotina no país.

De acordo com Maycon MacDowel, amigo do influenciador, Junior não compareceu à audiência — relacionada a um processo de trânsito — por acreditar que a sessão havia sido desmarcada. A ausência acabou resultando na prisão.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Urgente: feminicídio em Pernambués deixa mulher morta e criança ferida
Mistério: família inteira some sem deixar rastros e mobiliza a polícia
Criança de 1 ano morre após ataque de pitbull em pizzaria

Quem é Junior?

Natural de Belo Horizonte, Junior Pena vive em situação migratória irregular nos EUA há mais de 15 anos. Apesar disso, nas redes sociais ele afirmava estar tentando regularizar a permanência no país. O influenciador também se posiciona como crítico do presidente Lula (PT) e apoiador de Donald Trump.

Em vídeos que acumulam milhões de visualizações, Pena defendia que apenas pessoas “desonestas” seriam presas ou deportadas nos Estados Unidos. Em uma publicação feita em 2024, ele chegou a afirmar que imigrantes que “querem ajudar o país” não seriam alvo de deportações.

“Ele vai deportar o pessoal que estiver irregular aqui, os bandidos, as pessoas que estão fazendo coisa errada. Você acha que ele vai deportar quem quer ajudar o país? De jeito nenhum”, disse o influenciador em um dos vídeos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

deportação EUA Donald Trump ICE imigração ilegal influenciador brasileiro Palavras-chave: Junior Pena

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

x