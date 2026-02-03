Menu
HOME > MUNDO
ESCÂNDALO ABUSO SEXUAL

Trump acusa escritor de armar contra ele no caso Epstein

Republicado também negou que tenha tido amizade com investigado

Ane Catarine

Por Ane Catarine

03/02/2026 - 7:29 h | Atualizada em 03/02/2026 - 7:49

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou na segunda-feira, 2, o escritor Michael Wolff de ter conspirado contra seu mandato ao lado do ex-financista Jeffrey Epstein, pivô de um escândalo de abuso sexual de menores.

Em publicação na plataforma Truth Social, o republicano afirmou que Wolff e Epstein “armaram” uma série de ações para prejudicá-lo politicamente e chamou o escritor de “canalha”. Ele também negou qualquer vínculo de amizade com Epstein, que morreu na prisão em 2019.

“Eu não só não era amigo de Jeffrey Epstein como, com base em informações que acabam de ser divulgadas pelo Departamento de Justiça, Epstein e um ‘autor’ mentiroso e canalha chamado Michael Wolff conspiraram para me prejudicar”, escreveu Trump.

A declaração ocorre dias após o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgar mais de 3 milhões de páginas de documentos relacionados às investigações sobre o esquema de abusos liderado por Epstein.

Leia Também:

Epstein e Brasil: Novos arquivos citam Lula, Bolsonaro e Bannon
Caso Epstein: Trump é acusado de abuso sexual contra adolescente
Mais de 50 brasileiras passaram pela mansão de Epstein, revela vítima
Caso Epstein: Musk citado em documentos sobre exploração sexual

Wolff citado nas investigações

Nas investigações, o autor Michael Wolff é citado como responsável por trocas de e-mails com Epstein sobre Trump.

Arquivos publicados no final de 2025 mostram uma mensagem trocada entre ambos, em 2019, em que o milionário, antes de morrer, revela que o republicano "sabia" sobre as "garotas".

Tags:

abusos sexuais Donald Trump EUA Jeffrey Epstein Michael Wolff

Ver todas

