POLÍCIA
POLÍCIA

Oruam tem habeas corpus revogado e prisão preventiva decretada

Decisão foi tomada após a Justiça entender que o rapper teria descumprido medidas cautelares impostas anteriormente

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

03/02/2026 - 13:19 h

Oruam tem prisão preventiva decretada
Oruam tem prisão preventiva decretada -

O rapper Oruam teve sua prisão preventiva decretada nesta terça-feira, 3, pela juíza Tula Corrêa de Melo, da 3ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A medida foi tomada após seu habeas corpus, que o mantinha livre, ser revogado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta segunda-feira, 2.

A decisão foi baseada no entendimento de que o rapper teria descumprido as medidas cautelares impostas pela Justiça anteriormente, especificamente falhas no carregamento da tornozeleira eletrônica.

Entenda o mandado

O novo mandado determina que a Justiça “PRENDA e RECOLHA, em alguma unidade prisional” o rapper Oruam.

Os relatórios de verificação apontaram 28 interrupções do sinal da tornozeleira por falta de bateria no dispositivo de monitoramento em um intervalo de somente 43 dias. Com isso, o rapper teve seu habeas corpus, que o mantinha em liberdade, revogado.

A defesa de Oruam argumentou dizendo que as falhas ocorreram por problemas no carregamento da bateria do equipamento.

Mas, o relator do caso afirmou, no entanto, que os episódios ultrapassam essa justificativa e apontou risco à aplicação da lei penal.

Leia Também:

Médico é preso suspeito de estuprar pacientes durante consultas na Bahia
Aeronaves, embarcações e mais: saiba esquema policial para o Carnaval
Morre policial baleado na cabeça no Vale das Pedrinhas
Escritórios do X são alvos de buscas e Musk é intimado a depor

Investigação que envolve Oruam

Todas as medidas envolvem a investigação de Oruam que se iniciou em julho de 2025, no bairro do Juá, no Rio de Janeiro, onde o cantor residia.

De acordo com a denúncia do Ministério Público (MP), o artista e outros indivíduos teriam praticado duas tentativas de homicídio qualificado contra dois policiais civis que cumpriam um mandado de busca e apreensão.

Os policiais relataram que foram alvo de pedras arremessadas do andar superior da residência do rapper.

Somado a isso, as autoridades apontam que Oruam teria utilizado de suas redes sociais para desafiar a Justiça.

Em setembro de 2025, o STJ substituiu a prisão por medidas alternativas, como:

  • comparecimento periódico à Justiça;
  • recolhimento domiciliar noturno;
  • monitoramento eletrônico.

Porém, com a nova decisão, a prisão preventiva volta a valer.

Tags:

justiça Oruam Oruam preso prisão

Ver todas

