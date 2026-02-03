Polícia ocupa Nordeste de Amaralina após morte de cabo da PM pelo CV

Ocorrência foi registrada durante confrontos armados - Foto: Reprodução

A Polícia Militar da Bahia mantém uma forte ocupação no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, nesta terça-feira, 3. As incursões ocorrem após a morte do cabo Glauber, atingido por um disparo na cabeça durante patrulhamento de rotina no Vale das Pedrinhas, e já resultaram na localização de uma granada abandonada por um suspeito durante as ações no bairro.

O artefato explosivo foi deixado para trás durante a movimentação policial e exigiu a atuação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), responsável pelo desarme e retirada da granada. As operações contam com a presença de unidades táticas, especializadas e com o apoio de veículo blindado da corporação.

Segundo informações apuradas pela reportagem, ao menos oito indivíduos morreram em confrontos com policiais desde o início da operação, que segue em andamento com varreduras e buscas por outros suspeitos envolvidos na ação criminosa.

O Complexo do Nordeste de Amaralina é formado pelos bairros do Nordeste de Amaralina, Vale das Pedrinhas, Santa Cruz e Chapada do Rio Vermelho e é apontado pelas forças de segurança como uma área de atuação do Comando Vermelho (CV). Com a intensificação do policiamento, o transporte público permanece suspenso na localidade por questões de segurança.

Em nota, a Polícia Militar informou que reforçou, por tempo indeterminado, o policiamento no Complexo do Nordeste de Amaralina, com a atuação de unidades ostensivas, táticas e especializadas desde a manhã desta terça-feira. A corporação destacou que a operação foi desencadeada após guarnições serem alvo de disparos de arma de fogo durante rondas preventivas no Vale das Pedrinhas.

Além do 30º Batalhão, unidade responsável pela área, participam da operação equipes da Rondesp Atlântico, do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO) e do Grupamento Aéreo da PM (Graer), com apoio de ações de inteligência e do uso de tecnologia. O objetivo, segundo a PM, é localizar e prender os autores do ataque, além de garantir a segurança da população.