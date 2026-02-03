Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Motociclistas fogem de abordagem e provocam acidente com policiais em Salvador

Suspeitos desobedeceram ordem de parada e trafegaram na contramão antes da colisão

Luan Julião

Por Luan Julião

03/02/2026 - 13:46 h

Caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, durante ação da Polícia Militar
Caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, durante ação da Polícia Militar

Uma ação do Esquadrão Águia da Polícia Militar terminou em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira, 03, no bairro do Cabula, em Salvador, nas imediações do Hospital Geral Roberto Santos.

De acordo com as informações, policiais realizavam motopoliciamento na região quando perceberam dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita. Ao receberem ordem de parada, os suspeitos desobedeceram e fugiram, chegando a trafegar na contramão da via.

Durante o acompanhamento, os ocupantes da motocicleta colidiram deliberadamente contra os policiais, provocando um acidente que envolveu dois militares do Esquadrão Águia, os próprios suspeitos e um mototaxista que transitava pelo local no momento da ocorrência.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Grupamento Aéreo da PM (Salvar) foram acionadas para prestar socorro aos feridos. Os policiais militares foram encaminhados ao Hospital Roberto Santos, onde receberam atendimento médico.

O comando da unidade acompanhou a situação de perto e se deslocou até o hospital para prestar apoio aos agentes envolvidos. Segundo a Polícia Militar, os policiais não correm risco de morte e não apresentam ferimentos graves. Eles passam por exames de imagem para avaliação da possibilidade de fraturas.

Tags:

acidente de trânsito Esquadrão Águia Hospital Geral Roberto Santos motopoliciamento polícia militar Salvador

