PRF intercepta carro com suspeitos de envolvimento na morte de cabo da PM
Grupo seguia de Salvador para Feira de Santana quando o carro foi interceptado pela PRF
Por Luan Julião
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou, na tarde desta sexta-feira, um veículo utilizado como táxi que fazia o trajeto entre Salvador e Feira de Santana. No automóvel estavam cinco ocupantes, três homens e duas mulheres, apontados como suspeitos de possível envolvimento na morte do cabo da Polícia Militar Glauber Rosa Santos, ocorrida na capital baiana.
A abordagem aconteceu durante uma fiscalização de rotina. Ao realizar consultas aos sistemas oficiais, os agentes constataram que um dos passageiros possuía mandado de prisão em aberto.
Ainda durante a ação, os policiais localizaram cerca de 16 aparelhos celulares no interior do veículo. A origem dos equipamentos será apurada, já que há indícios de que possam ser provenientes de furtos ou roubos. Todo o material apreendido foi recolhido para análise das autoridades competentes.
Suspeita de ligação com morte de policial
De acordo com a PRF, os três ocupantes do sexo masculino são suspeitos de possível envolvimento na morte de um policial militar registrada nesta semana em Salvador. A corporação ressaltou, no entanto, que a informação ainda não foi confirmada oficialmente e será alvo de investigação.
Diante da situação, todos os ocupantes do veículo foram encaminhados à Polícia Civil, que ficará responsável pela adoção das medidas legais cabíveis e pelo aprofundamento das apurações.
Morte ocorreu durante confrontos no Nordeste de Amaralina
A interceptação do veículo ocorre no contexto das investigações sobre a morte do cabo da Polícia Militar Glauber Rosa Santos, de 42 anos, registrada na madrugada desta terça-feira, 3, em Salvador.
O policial foi baleado na cabeça no bairro do Vale das Pedrinhas, área que integra o complexo do Nordeste de Amaralina. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por procedimento cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos.
Após o crime, forças de segurança intensificaram as ações no complexo do Nordeste de Amaralina, que engloba os bairros Nordeste de Amaralina, Vale das Pedrinhas, Santa Cruz e Chapada do Rio Vermelho. Durante ações de resposta realizadas na região, ao menos oito indivíduos morreram em confrontos com a Polícia Militar. As diligências seguem em andamento para identificar e localizar outros envolvidos.
