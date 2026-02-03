Ex-jogador da Seleção é acusado de crime sexual contra uma adolescente

Leandro Machado é investigado por suposto crime sexual contra uma adolescente - Foto: Pedro Veríssimo

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o ex-jogador Leandro Machado, que colecionou passagens por Flamengo, Internacional, Santos e Seleção Brasileira, por um suposto crime sexual contra uma adolescente. A polícia, no entanto, não deu detalhes do caso, apurado em sigilo.

Em meio à investigação, Leandro foi exonerado do cargo de secretário de Esportes da cidade de Santo Amaro da Imperatriz, onde nasceu, na Grande Florianópolis. Em nota, a prefeitura do município disse que a saída do cargo aconteceu no último sábado, 31, após um ano na função.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar de não relacionar a exoneração às denúncias, o documento ressalta que "o Poder Executivo não tolera irregularidades e que a gestão pública permaneça pautada pelo interesse coletivo".

"Ressaltamos que quaisquer atos ou condutas atribuídos ao ex-secretário são de sua exclusiva responsabilidade, devendo ser apurados junto às autoridades competentes sob o crivo do devido processo legal", diz trecho da nota.

Carreira de Leandro Machado

Atualmente com 59 anos, Leandro Machado começou nas categorias de base do Avaí, mas foi revelado pelo Internacional em 1994, onde marcou 60 gols em 125 jogos. O bom desempenho fez com que ele fosse convocado para a Seleção Brasileira em 1996, quando disputou dois jogos, marcando um gol contra o Canadá na Copa Ouro daquele ano.

Ainda em 1996, ele foi contratado pelo Valencia, da Espanha, e até 1999 passou também pelo Sporting, de Portugal, pelo Tenerife, da Espanha, e pelo Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Em 99, ele retornou ao Brasil para jogar no Flamengo, onde atuou em 96 jogos e marcou 40 gols.

Ele ainda teve passagens por Santos e Sport, no Brasil, e times do México, Paraguai e Coreia do Sul. O atacante se aposentou dos gramados em 2008.