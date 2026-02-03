Menu
VIOLÊNCIA FAMILIAR

Mulher esfaqueia marido após briga por suposta traição

Caso aconteceu no interior da Bahia; mulher foi conduzida à delegacia

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

03/02/2026 - 19:43 h

Mulher foi conduzida à 8ª Coorpin Teixeira de Freitas
Mulher foi conduzida à 8ª Coorpin Teixeira de Freitas

Uma discussão por ciúmes terminou em violência no distrito de Itabatã, em Mucuri, extremo sul da Bahia, na noite de domingo, 1º de fevereiro. Durante a briga, uma mulher, de 46 anos, atingiu o companheiro, de 34, com um golpe de faca, causando ferimento na mão esquerda dele.

O homem foi levado ao Hospital Municipal São José, onde recebeu atendimento médico. Após o ocorrido, o casal foi apresentado na sede da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Teixeira de Freitas.

Na unidade policial, a mulher relatou ter esfaqueado o companheiro após desentendimento motivado por uma suspeita de traição. As informações são do Siga Notícias.

x