VIOLÊNCIA FAMILIAR
Mulher esfaqueia marido após briga por suposta traição
Caso aconteceu no interior da Bahia; mulher foi conduzida à delegacia
Por Andrêzza Moura
Siga o A TARDE no Google
Uma discussão por ciúmes terminou em violência no distrito de Itabatã, em Mucuri, extremo sul da Bahia, na noite de domingo, 1º de fevereiro. Durante a briga, uma mulher, de 46 anos, atingiu o companheiro, de 34, com um golpe de faca, causando ferimento na mão esquerda dele.
O homem foi levado ao Hospital Municipal São José, onde recebeu atendimento médico. Após o ocorrido, o casal foi apresentado na sede da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Teixeira de Freitas.
Leia Também:
Na unidade policial, a mulher relatou ter esfaqueado o companheiro após desentendimento motivado por uma suspeita de traição. As informações são do Siga Notícias.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes