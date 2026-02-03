Mulher esfaqueia marido após briga por suposta traição

Siga o A TARDE no Google

Mulher foi conduzida à 8ª Coorpin Teixeira de Freitas - Foto: Reprodução

Uma discussão por ciúmes terminou em violência no distrito de Itabatã, em Mucuri, extremo sul da Bahia, na noite de domingo, 1º de fevereiro. Durante a briga, uma mulher, de 46 anos, atingiu o companheiro, de 34, com um golpe de faca, causando ferimento na mão esquerda dele.

O homem foi levado ao Hospital Municipal São José, onde recebeu atendimento médico. Após o ocorrido, o casal foi apresentado na sede da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Teixeira de Freitas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na unidade policial, a mulher relatou ter esfaqueado o companheiro após desentendimento motivado por uma suspeita de traição. As informações são do Siga Notícias.