Briga por R$ 40 e marmitas termina com homem morto na Bahia

Almir morreu no local - Foto: Reprodução

Uma discussão por comida e dinheiro acabou em tragédia, na Feira do Bueiro, região central de Eunápolis, no sul da Bahia, na manhã desta segunda-feira, 2. Durante a confusão, Almir Souza Silva, de 48 anos, foi esfaqueado e morreu no local, enquanto um amigo que tentou defendê-lo também ficou ferido.

Testemunhas contaram à polícia que o crime foi praticado por um homem identificado como Luiz Peixeiro. Segundo o delegado Moabe Macêdo, coordenador da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (23ª Coorpin/Eunápolis), a briga teria começado depois que o suspeito entregou R$ 40 para que a vítima comprasse duas marmitas. Como a comida não foi entregue por uma mulher responsável pela compra, o homem teria voltado para casa, pegado uma peixeira e retornado ao bar para atacar Almir.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A vítima ainda foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas morreu no local. Um amigo de Almir, Derivaldo Silva Santos, de 47, tentou intervir e acabou sendo ferido em uma das coxas. Logo após o crime, o suspeito fugiu.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis. Até a noite desta terça-feira, 3, Luiz Peixeiro ainda não havia sido localizado.