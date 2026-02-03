Três policiais morrem em menos de um mês na Bahia e SSP intensifica ações

Confrontos com criminosos armados evidenciam risco constante para PMs na Bahia - Foto: Divulgação | GOVBA

Em um intervalo de 26 dias, três policiais militares foram mortos no estado da Bahia, enquanto outros dois profissionais ficaram feridos em confrontos com criminosos armados. Os casos, que ocorreram entre janeiro e fevereiro, evidenciam os desafios enfrentados pelas forças de segurança no estado e motivaram ações rápidas da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Soldado morto em confronto na cidade de Santaluz

Na noite de 9 de janeiro, o soldado Eduardo César do Nascimento Filho, de 43 anos, lotado no 16º Batalhão de Serrinha, morreu após ser atingido durante perseguição a suspeitos de roubo de carro na região de Santaluz, na região sisaleira da Bahia.

Segundo a PM, Eduardo e colegas realizavam rondas quando receberam informações sobre criminosos armados que haviam roubado um veículo em Gavião. Durante a abordagem, houve troca de tiros. Um dos suspeitos morreu e outro foi detido por moradores. O soldado foi socorrido inicialmente em unidade local e depois transferido para o Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, mas não resistiu aos ferimentos. Na ação, foram apreendidos revólveres, munições, R$ 750 e dois veículos roubados.

Capitão Osniésio Salomão assassinado na Avenida Contorno

Seis dias depois, na noite de 15 de janeiro, o capitão Osniésio Pereira Salomão, de 37 anos, foi morto a tiros enquanto saía de uma festa privada na Avenida Contorno, em Salvador. Lotado na 18ª CIPM, o oficial era conhecido pelo trabalho no Batalhão Gêmeos e também como empresário, dono do bar Boteco do Salomé, no bairro de Periperi.

Três suspeitos estiveram envolvidos no crime. Um deles, Vitor Souza da Silva, de 23 anos, morreu na troca de tiros com o capitão. Os outros dois foram presos nos dias 19 e 20 de janeiro, com mandados cumpridos pela Polícia Civil, encerrando as investigações sobre o caso.

Confrontos no Nordeste de Amaralina deixam cabo morto e oito suspeitos mortos

Entre a noite de 2 de fevereiro e a madrugada do dia 3, operações da PM em Salvador resultaram na morte do cabo Glauber Rosa Santos, de 42 anos, e de ao menos oito suspeitos. O policial foi baleado na cabeça no Vale das Pedrinhas, socorrido e submetido a cirurgia no Hospital Geral do Estado, mas não resistiu. A PM não detalhou a motivação das ações, mas afirmou que ocorreram em dois bairros da capital.

Glauber entrou na Polícia Militar em 2009, atuava no 30º Batalhão e deixa dois filhos.

Policiais feridos em ações recentes

Dois outros policiais foram feridos durante operações no mesmo período. Em 11 de janeiro, um militar da 23ª CIPM foi atingido na perna durante abordagem a suspeitos em Narandiba, Salvador. No dia 23 de janeiro, outro policial do 30º BPM foi atingido por estilhaços no rosto e na cabeça durante troca de tiros na Chapada do Rio Vermelho. Ambos receberam atendimento médico e já tiveram alta.

SSP reforça ações e proteção aos policiais

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia destacou que determinou ação firme das forças policiais nas ocorrências que vitimaram os três policiais militares, incluindo operações de inteligência e repressão qualificada que resultaram na localização dos autores e apreensão de armas, munições e drogas.

A secretaria ainda enfatizou os investimentos contínuos em capacitação, equipamentos de proteção individual e tecnologia, com destaque para viaturas semiblindadas, novos coletes balísticos e armamentos modernos. Segundo a SSP, tais medidas buscam não apenas ampliar a segurança dos agentes, mas também fortalecer o combate ao crime organizado, com operações planejadas dentro da legalidade e da proteção da sociedade.

“Por fim, a SSP reitera o compromisso do combate diuturno ao crime organizado, com ações pautadas pela legalidade”, conclui a nota.

