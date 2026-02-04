Menu
HOME > SALVADOR
ESCALADA DA VIOLÊNCIA

Comando da PM muda após confrontos e mortes no Nordeste de Amaralina

Mudanças envolvem áreas estratégicas da capital baiana

Ane Catarine

Por Ane Catarine

04/02/2026 - 8:12 h | Atualizada em 04/02/2026 - 8:39

Polícia Militar da Bahia
Polícia Militar da Bahia -

Um dia após a morte de um policial militar e uma série de confrontos armados em bairros de Salvador, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), promoveu mudanças em áreas estratégicas do comando da Polícia Militar. As alterações foram oficializadas nesta quarta-feira, 4, por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Entre as mudanças, o coronel Ricardo José Marques Mattos foi exonerado do cargo de Comandante de Policiamento Regional da Capital - Central (CPRC-C). Para a função, o governador nomeou o coronel Roberto de Melo Assunção.

Também foi nomeado o coronel Gabriel Manuel da Silva Neto para o cargo de Comandante de Policiamento Regional da Capital - Atlântico (CPRC-A).

Os comandos do CPRC-Central e do CPRC-Atlântico fazem parte da estrutura operacional da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e são responsáveis pelo policiamento ostensivo na capital, incluindo o planejamento das ações e a execução de operações de combate à criminalidade.

Polícia Militar revistando homens
Polícia Militar revistando homens | Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Tensão na capital e morte de policial

As mudanças ocorrem em meio a um cenário de tensão na cidade devido à expansão de facções criminosas.

A Polícia Civil investiga a morte do cabo da Polícia Militar Glauber Rosa Santos, de 42 anos, baleado na cabeça na madrugada de terça-feira, 3, durante um confronto com suspeitos no bairro Vale das Pedrinhas, na região do Complexo do Nordeste de Amaralina.

Cabo da Polícia Militar Glauber Rosa Santo
Cabo da Polícia Militar Glauber Rosa Santo | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Ao longo da terça-feira, após a repercussão do caso, uma série de confrontos entre policiais e suspeitos resultou na morte de oito pessoas, segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP).

Transporte público é afetado

O cenário de violência também impactou a mobilidade urbana da região. Ônibus do transporte público deixaram de circular pela entrada do Vale das Pedrinhas como medida de segurança.

Com isso, moradores passaram a caminhar até a Avenida Juracy Magalhães para ter acesso aos coletivos, o que gerou transtornos no deslocamento diário.

Confronto no Jardim Santo Inácio

Na noite da última segunda-feira, 2, um confronto armado terminou com dois homens mortos no bairro Jardim Santo Inácio. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, policiais militares realizavam rondas de rotina na localidade quando foram recebidos a tiros por suspeitos armados.

Houve revide e dois homens foram baleados durante a troca de tiros. Eles chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas não resistiram aos ferimentos. Os nomes dos mortos não foram divulgados até o momento.

Jerônimo Rodrigues morte policial polícia militar Salvador ssp

Ver todas

