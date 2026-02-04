Comando da PM muda após confrontos e mortes no Nordeste de Amaralina

Polícia Militar da Bahia - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Um dia após a morte de um policial militar e uma série de confrontos armados em bairros de Salvador, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), promoveu mudanças em áreas estratégicas do comando da Polícia Militar. As alterações foram oficializadas nesta quarta-feira, 4, por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Entre as mudanças, o coronel Ricardo José Marques Mattos foi exonerado do cargo de Comandante de Policiamento Regional da Capital - Central (CPRC-C). Para a função, o governador nomeou o coronel Roberto de Melo Assunção.

Também foi nomeado o coronel Gabriel Manuel da Silva Neto para o cargo de Comandante de Policiamento Regional da Capital - Atlântico (CPRC-A).

Os comandos do CPRC-Central e do CPRC-Atlântico fazem parte da estrutura operacional da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e são responsáveis pelo policiamento ostensivo na capital, incluindo o planejamento das ações e a execução de operações de combate à criminalidade.

Polícia Militar revistando homens | Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Tensão na capital e morte de policial

As mudanças ocorrem em meio a um cenário de tensão na cidade devido à expansão de facções criminosas.

A Polícia Civil investiga a morte do cabo da Polícia Militar Glauber Rosa Santos, de 42 anos, baleado na cabeça na madrugada de terça-feira, 3, durante um confronto com suspeitos no bairro Vale das Pedrinhas, na região do Complexo do Nordeste de Amaralina.

Cabo da Polícia Militar Glauber Rosa Santo | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Ao longo da terça-feira, após a repercussão do caso, uma série de confrontos entre policiais e suspeitos resultou na morte de oito pessoas, segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP).

Transporte público é afetado

O cenário de violência também impactou a mobilidade urbana da região. Ônibus do transporte público deixaram de circular pela entrada do Vale das Pedrinhas como medida de segurança.

Com isso, moradores passaram a caminhar até a Avenida Juracy Magalhães para ter acesso aos coletivos, o que gerou transtornos no deslocamento diário.

Confronto no Jardim Santo Inácio

Na noite da última segunda-feira, 2, um confronto armado terminou com dois homens mortos no bairro Jardim Santo Inácio. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, policiais militares realizavam rondas de rotina na localidade quando foram recebidos a tiros por suspeitos armados.

Houve revide e dois homens foram baleados durante a troca de tiros. Eles chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas não resistiram aos ferimentos. Os nomes dos mortos não foram divulgados até o momento.