“Não haverá trégua”, afirma delegado-geral da PC após morte de PM

delegado-geral da Polícia Civil da Bahia, André Viana - Foto: Matheus Landim / GOVBA

O delegado-geral da Polícia Civil da Bahia, André Viana, afirmou que não haverá trégua nas investigações sobre a morte do cabo da Polícia MilitarGlauber Rosa Santos, atingido por disparos de arma de fogo na madrugada de terça-feira, 3, durante uma incursão no bairro Nordeste de Amaralina, em Salvador.

O delegado-geral André Viana também se solidarizou com familiares, amigos e colegas de farda da vítima. “Primeiro quero me solidarizar com todos os familiares, amigos e colegas de farda por esta lamentável perda e dizer que desde os primeiros momentos do fato determinei empenho total para a elucidação deste trágico crime, que nos deixa enlutados. Não haverá trégua até que todos sejam levados à Justiça”, afirmou.

Glauber Rosa Santos | Foto: Reprodução

Segundo a Polícia Civil, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio dos Departamentos Operacionais e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), realizam diligências em campo e ações de inteligência em diversos pontos da localidade onde ocorreu o crime. Depoimentos e outras informações coletadas estão sendo analisados para fortalecer as investigações contra o grupo criminoso envolvido.

O enterro do policial militar acontece às 16h, no Cemitério São Lázaro, no município de Senhor do Bonfim, na Bahia.

Oito mortos

Ao longo desta terça-feira, uma série de confrontos entre policiais e suspeitos resultou na morte de oito pessoas, segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP).

De acordo com a SSP, seis dos mortos tinham antecedentes criminais por delitos como tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma, estelionato, furto e receptação. Um dos mortos era menor de idade.

Durante as ações, a polícia apreendeu armas, drogas, uma granada e outros materiais ilícitos. Uma viatura do Batalhão Apolo também foi apedrejada durante a operação.

Ônibus sem circular

Os confrontos impactaram a rotina dos moradores. Ônibus do transporte público deixaram de circular pela entrada do Vale das Pedrinhas, obrigando passageiros a caminhar até a Avenida Juracy Magalhães para acessar o serviço.