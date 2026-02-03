Menu
HOME > POLÍCIA
INVESTIGAÇÃO POLICIAL

Suspeito de matar adolescente é preso após operação policial na Bahia

Outro homem morreu em confronto com a polícia

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

03/02/2026 - 21:46 h

Adolescente foi morto em setembro do ano passado
Adolescente foi morto em setembro do ano passado

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e Polícia Militar da Bahia resultou no cumprimento da prisão de um homem identificado pelo apelido de Andinho. Ele é suspeito de participar da morte do adolescente Isack Alves de Almeida, de 14 anos, executado a tiros, em 13 de setembro de 2025, no bairro Tânia, em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia.

Segundo a investigação, após alvejar o garoto em via pública, os criminosos passaram com o veículo sobre o corpo da vítima, demonstrando a extrema violência do crime. Durante a abordagem, Andinho tentou se identificar com nomes diferentes e não possuía documentos, mas a polícia confirmou sua identidade por meio da fotografia do mandado de prisão e de uma tatuagem característica.

As diligências também apontaram a participação de outro suspeito, identificado pelo prenome Daniel, apelidado de Jockey, que morreu em confronto com a polícia. A investigação aponta a participação de um terceiro homem. Ele que não teve o nome revelado e é natural da cidade de Jequié, no sudeste do estado.

Além do cumprimento do mandado de prisão pelo homicídio, Andinho foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e falsidade ideológica, por fornecer vários nomes durante a abordagem.

adolescente Andinho Flagrante HOMICÍDIO Jequié Jockey Polícia Policia Civil Polícia Civil Bahia Santa Cruz Cabrália Tatuagem tiros

x