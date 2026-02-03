Mulher é executada a tiros na Bahia dias após escapar de ataque a faca

A morte de Aparecida foi registrada como o primeiro feminicídio, de 2026 - Foto: Reprodução

Uma mulher, de 32 anos, identificada como Aparecida Jesus dos Santos, foi morta a tiros, na noite de segunda-feira, 2, na Rua Abílio Martins, no centro de Banzaê, no nordeste da Bahia. O crime marca o primeiro feminicídio registrado no município em 2026.

Informações preliminares dão conta de que Aparecida foi executada por dois homens, que chegaram ao local em uma motocicleta. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) este na cena do crime, mas ela já estava morta.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As investigações apontam que, dias antes do crime, um homem armado com facão invadiu a casa dela, mas ela conseguiu escapar sem ferimentos. A morte de Aparecida é investigada como feminicídio e representa o primeiro caso de homicídio de mulher registrado, no município, em 2026.

A Polícia Civil investiga autoria e a motivação do crime e não descarta a possibilidade de envolvimento do crime organizado.