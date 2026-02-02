Menu
FEMINICÍDIO

Rainha da cavalgada é assassinada a tiros na Bahia

Companheiro dela é suspeito de praticar o crime; ele está foragido

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

02/02/2026 - 17:55 h

Carla Rafaele foi executada a tiros
Carla Rafaele foi executada a tiros -

Uma mulher, de 24 anos, foi executada a tiros, na manhã desta segunda-feira, 2, na Rua Joaquim Miranda Rios, no município de Várzea Nova, no centro-norte da Bahia. O corpo de Carla Rafaele de Oliveira Rocha foi encontrado dentro de casa.

Informações preliminares apontam que o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, um homem, de 20. Após o assassinato, ele fugiu do local e está sendo procurado pela polícia, que o caso, inicialmente, como feminicídio.

Segundo relatos, Carla Rafaele era bastante conhecida na cidade por sua paixão por montarias, inclusive, ela já havia sido rainha de cavalgadas e participava ativamente de eventos tradicionais.

O corpo dela foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Jacobina. Ainda não informação sobre o local, data e hora do sepultamento. Carla deixou uma criança de 4 anos. As informações são do Augusto Urgente.

x