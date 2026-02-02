FEMINICÍDIO
Rainha da cavalgada é assassinada a tiros na Bahia
Companheiro dela é suspeito de praticar o crime; ele está foragido
Por Andrêzza Moura
Uma mulher, de 24 anos, foi executada a tiros, na manhã desta segunda-feira, 2, na Rua Joaquim Miranda Rios, no município de Várzea Nova, no centro-norte da Bahia. O corpo de Carla Rafaele de Oliveira Rocha foi encontrado dentro de casa.
Informações preliminares apontam que o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, um homem, de 20. Após o assassinato, ele fugiu do local e está sendo procurado pela polícia, que o caso, inicialmente, como feminicídio.
Segundo relatos, Carla Rafaele era bastante conhecida na cidade por sua paixão por montarias, inclusive, ela já havia sido rainha de cavalgadas e participava ativamente de eventos tradicionais.
O corpo dela foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Jacobina. Ainda não informação sobre o local, data e hora do sepultamento. Carla deixou uma criança de 4 anos. As informações são do Augusto Urgente.
