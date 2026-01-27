Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATAQUE SANGRENTO

Ataque a tiros deixa adolescente de 15 anos morto e outro ferido

Jovens estavam na porta de uma residência, quando foram atacados a tiros

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

27/01/2026 - 19:50 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Após ser ferido, Matheus ainda foi levado ao hospital
Após ser ferido, Matheus ainda foi levado ao hospital -

Um ataque a tiros registrado na noite de sábado, 24, no bairro Brasília, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador, resultou na morte de um adolescente, de 15 anos, e na tentativa de morte de outro jovem. As vítimas estavam com um grupo de amigos, quando dois homens chegaram ao local atirando.

O adolescente foi identificado como Matheus Santana de Oliveira. Segundo informações preliminares, o crime ocorreu, por volta 21h, na Rua Rio de Contas. Os jovens estavam em frente a uma residência.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Matheus foi atingido nas costas, abdômen, pernas e na cabeça. Ele ainda foi levado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos. O outro jovem, de 17 anos, ficou ferido no calcanhar direito, passou por cirúrgia. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Leia Também:

Funcionário de autopeças é morto a tiros na Bahia
'Sou ladrão e vacilão': jovem que teve a testa tatuada volta a ser preso
Homem confessa ter adulterado refrigerantes com a própria urina

Após o ataque, os criminosos fugiram do local. A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar e prender os autores do crime e esclarecer a motivação do ataque. As informações são do Acorda Cidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia bairro brasília crime feira de santana HGCA jovens Polícia Polícia Civil polícia militar tiros vítimas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Após ser ferido, Matheus ainda foi levado ao hospital
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Após ser ferido, Matheus ainda foi levado ao hospital
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Após ser ferido, Matheus ainda foi levado ao hospital
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Após ser ferido, Matheus ainda foi levado ao hospital
Play

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

x