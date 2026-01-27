Ataque a tiros deixa adolescente de 15 anos morto e outro ferido

Após ser ferido, Matheus ainda foi levado ao hospital - Foto: Reprodução

Um ataque a tiros registrado na noite de sábado, 24, no bairro Brasília, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador, resultou na morte de um adolescente, de 15 anos, e na tentativa de morte de outro jovem. As vítimas estavam com um grupo de amigos, quando dois homens chegaram ao local atirando.

O adolescente foi identificado como Matheus Santana de Oliveira. Segundo informações preliminares, o crime ocorreu, por volta 21h, na Rua Rio de Contas. Os jovens estavam em frente a uma residência.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Matheus foi atingido nas costas, abdômen, pernas e na cabeça. Ele ainda foi levado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos. O outro jovem, de 17 anos, ficou ferido no calcanhar direito, passou por cirúrgia. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Após o ataque, os criminosos fugiram do local. A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar e prender os autores do crime e esclarecer a motivação do ataque. As informações são do Acorda Cidade.