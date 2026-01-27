Funcionário de autopeças é morto a tiros na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Carlinhos ainda foi levado ao hospital - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem, identificado apenas pelo apelido de Carlinhos, foi executado a tiros, na manhã desta terça-feira, 27, dentro de uma loja de autopeças usadas, no centro de Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador. Ele era funcionário do espaço.

Segundo informações de policiais militares da 64ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o crime ocorreu na Rua Coronel João Mendes, uma transversal da Rua Desembargador Filinto Bastos, mais conhecida como Rua de Aurora.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ele foi encontrado caído dentro de estabelecimento com ferimentos na cabeça e, após ter atendido por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que tenta identificar autoria e estabelecer a motivação para o crime. Com informações do Acorda Cidade.