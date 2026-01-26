Homem é morto a facadas pelo sobrinho após discussão familiar

Caso aconteceu no sábado, 24, em Alagoinhas - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem, de 31 anos, identificado como Clécio Martins dos Santos, foi morto a facadas pelo sobrinho, após uma discussão, na noite deste sábado, 24, no município de Alagoinhas, a cerca de 78 quilômetros de Feira de Santana. O crime ocorreu, por volta das 21h35, na Rua Conselheiro Junqueira, no bairro Catu.

De acordo com informações de testemunhas, Clécio discutia com familiares em frente à casa da mãe, quando o sobrinho, que não teve o nome revelado, saiu do imóvel e o atacou com uma faca. A vítima morreu no local.

Durante o ataque, a esposa de Clécio , que também não teve o nome informado, foi atingida em um dos braços. Ela foi levada a uma unidade de saúde do município. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Alagoinhas como homicídio e tentativa de homicídio.