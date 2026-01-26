Quarto suspeito de matar jovem com golpes de madeira é preso na RMS

Siga o A TARDE no Google

As investigações apontam que a suspeita atuava aplicando golpes relacionados a empréstimos consignado - Foto: : Divulgação/Polícia Civil

Um jovem de 21 anos foi preso nesta segunda-feira, 26, por equipes da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), no centro de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Ele é suspeito de envolvimento na morte de George Santos Teles Junior, de 19 anos, assassinado após agressões físicas em outubro de 2025, na localidade de Granjas Rurais Presidente Vargas, na capital baiana.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que o suspeito estava trabalhando como ajudante de entregas em uma empresa da região. Após trabalho de inteligência, os policiais passaram a monitorar o veículo utilizado por ele e realizaram a prisã

Três presos

Outros três suspeitos de participação no crime já haviam sido presos no dia 12 de dezembro de 2025, durante a Operação Concórdia, deflagrada no mesmo bairro onde ocorreu o homicídio. Na ação, a polícia apreendeu um carro supostamente usado no crime, além de roupas e aparelhos celulares.

O homem detido foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde passou pelos procedimentos legais e permanece custodiado, à disposição da Justiça.

Relembre o crime

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu em 7 de novembro deste ano, próximo de um posto de combustível. A vítima foi identificada como George Santos Teles Júnior, de 19 anos.

Conforme a polícia, ao tentar fugir pela Avenida Gal Costa, o jovem foi alcançado, imobilizado e agredido com golpes de madeira, morrendo no local.

Ainda não há informações sobre o que motivou a morte de George

