POLÍCIA

Nota de destaque: detento baiano atinge 880 pontos na redação do Enem

Desempenho expressivo é atribuído a programas educacionais desenvolvidos nas unidades prisionais

Luan Julião

Por Luan Julião

26/01/2026 - 19:04 h

Ao menos 60 reeducandos do sistema prisional baiano superaram 650 pontos na prova
Ao menos 60 reeducandos do sistema prisional baiano superaram 650 pontos na prova

Um interno do sistema prisional baiano obteve destaque nacional ao alcançar 880 pontos na prova de Redação do Enem voltado a Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL). O candidato, identificado pelas iniciais S.F.B.C., cumpre pena no Conjunto Penal de Barreiras e participa das atividades do Universidade Para Todos (UPT), iniciativa realizada por meio da parceria entre a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) e a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC).

Além desse resultado expressivo, outros oito reeducandos vinculados ao sistema prisional do estado também se destacaram, alcançando pontuações iguais ou superiores a 800 pontos na redação. O desempenho coletivo reforça os avanços das ações educacionais desenvolvidas dentro das unidades prisionais baianas.

Levantamento divulgado aponta que ao menos 60 custodiados obtiveram notas acima de 650 pontos, índice considerado superior à média nacional. Os números evidenciam a efetividade das políticas públicas voltadas à educação no ambiente prisional.

No caso do estudante que atingiu 880 pontos, a avaliação destacou o alto nível de escrita, organização textual, argumentação consistente e boa compreensão dos temas propostos, demonstrando que o acesso à educação formal pode transformar realidades, mesmo em contextos de privação de liberdade.

A Seap atribui os resultados ao trabalho conjunto entre equipes gestoras, professores, instituições parceiras e ao empenho dos próprios internos, que enxergam nos estudos uma chance concreta de reconstrução pessoal e social.

x