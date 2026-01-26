Menu
BRIGA FAMILIAR

Aluno da Mansão do Caminho é morto a tiro por primo na Bahia

Adolescente, de 17 anos, foi atingido por um tiro na cabeça, disparado por primo, de 15 anos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

26/01/2026 - 18:12 h

Andrei foi morto pelo primo
Andrei foi morto pelo primo -

O adolescente Andrei Sousa Souza, de 17 anos, foi morto a tiro, na noite do domingo, 25, em Jacobina, no centro-norte da Bahia. O crime, atribuído ao primo dele, um adolescente, de 15 anos, aconteceu na Travessa Banco do Brasil, no bairro da Caixa D’Água.

Ferido na cabeça, o jovem ainda foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h do município, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jacobina.

Informações preliminares apontavam que o disparo havia sido acidental, após o suspeito pegar uma arma de fogo do pai e, ao manuseá-la, acertar o familiar. No entanto, informações posteriores indicam que Andrei foi ferido após discutir com o primo. As circunstâncias são apuradas pela Polícia Civil.

Após liberação, o corpo de Andrei será transferido para Salvador, onde será enterrado, na manhã desta terça-feira, 27. A cerimônia acontecerá, às 11h30, no Cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília.

Por meio de nota, a Mansão do Caminho, instituição espírita onde Andrei estudava, lamentou a morte dele.

Nota Mansão do Caminho

"A Mansão do Caminho manifesta seu mais profundo pesar pela desencarnação do nosso querido aluno Andrei Souza, ocorrida na cidade de Jacobina, interior da Bahia.

Nota Mansão do Caminho
Nota Mansão do Caminho | Foto: Reprodução

Aluno exemplar, Andrei nos deixa a lembrança de sua alegria e de sua busca constante pelo conhecimento, coroada recentemente por um desempenho notável no Enem 2025.

Neste momento de dor, nossa instituição se solidariza com os familiares e amigos, rogando ao Pai Celestial que envolva a todos em paz e serenidade".

Tags:

adolescente Bahia HOMICÍDIO IML investigação jacobina Primo sepultamento tiro upa

x