Homem é baleado enquanto aguardava atendimento em hospital da Bahia

Suspeito entrou na unidade usando capacete e efetuou os disparo

Um ataque a tiros dentro de uma unidade de saúde mobilizou as forças de segurança em Paulo Afonso, no norte da Bahia. Um homem foi baleado enquanto aguardava atendimento no Hospital Regional do município, no domingo, 25. A ocorrência é tratada pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.

A vítima é Robério dos Santos Pinheiro, de 30 anos. De acordo com relatos de familiares, o autor dos disparos entrou no hospital usando capacete e atirou contra Robério dentro da própria unidade, causando pânico entre pacientes e funcionários.

Após ser atingido, o homem recebeu atendimento imediato da equipe médica do hospital e foi levado ao centro cirúrgico. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

As investigações estão sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial de Paulo Afonso, que realiza diligências para identificar e localizar o suspeito. Imagens de câmeras de videomonitoramento, tanto do entorno quanto do interior do hospital, devem ser utilizadas para esclarecer a dinâmica do crime.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que, em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), está implantando de forma gradual um sistema de videomonitoramento inteligente nas unidades de saúde da rede estadual. A pasta destacou ainda a ampliação do uso de tecnologias como reconhecimento facial e drones, com foco no reforço da segurança em espaços públicos, incluindo hospitais.