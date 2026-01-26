Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem é baleado enquanto aguardava atendimento em hospital da Bahia

Polícia Civil realiza diligências e analisa imagens de câmeras para identificar o autor do ataque

Luan Julião

Por Luan Julião

26/01/2026 - 17:48 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Suspeito entrou na unidade usando capacete e efetuou os disparo
Suspeito entrou na unidade usando capacete e efetuou os disparo -

Um ataque a tiros dentro de uma unidade de saúde mobilizou as forças de segurança em Paulo Afonso, no norte da Bahia. Um homem foi baleado enquanto aguardava atendimento no Hospital Regional do município, no domingo, 25. A ocorrência é tratada pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.

A vítima é Robério dos Santos Pinheiro, de 30 anos. De acordo com relatos de familiares, o autor dos disparos entrou no hospital usando capacete e atirou contra Robério dentro da própria unidade, causando pânico entre pacientes e funcionários.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após ser atingido, o homem recebeu atendimento imediato da equipe médica do hospital e foi levado ao centro cirúrgico. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

Leia Também:

'Nova Richthofen': filha é presa após matar a própria mãe a facadas
Bahia: pedreiro morre espancado a pauladas em briga por gasolina
Mulher vai receber R$ 1,4 milhão por 42 anos de trabalho escravo na Bahia

As investigações estão sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial de Paulo Afonso, que realiza diligências para identificar e localizar o suspeito. Imagens de câmeras de videomonitoramento, tanto do entorno quanto do interior do hospital, devem ser utilizadas para esclarecer a dinâmica do crime.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que, em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), está implantando de forma gradual um sistema de videomonitoramento inteligente nas unidades de saúde da rede estadual. A pasta destacou ainda a ampliação do uso de tecnologias como reconhecimento facial e drones, com foco no reforço da segurança em espaços públicos, incluindo hospitais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ataque a tiros hospital regional Paulo Afonso segurança pública Tentativa de Homicídio videomonitoramento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Suspeito entrou na unidade usando capacete e efetuou os disparo
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Suspeito entrou na unidade usando capacete e efetuou os disparo
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Suspeito entrou na unidade usando capacete e efetuou os disparo
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Suspeito entrou na unidade usando capacete e efetuou os disparo
Play

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

x