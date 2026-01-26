Bahia: casal é encontrado morto e polícia investiga briga doméstica

Siga o A TARDE no Google

Caso passou a ser acompanhado pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Catolândia

Um homem e uma mulher foram encontrados mortos dentro de uma casa na cidade de Catolândia, no oeste da Bahia, na noite da última sexta-feira, 23. As circunstâncias das mortes levantaram a suspeita de que o caso esteja relacionado a um desentendimento entre o casal.

De acordo com informações iniciais, os dois apresentavam ferimentos provocados por golpes de arma branca. Um facão foi localizado no imóvel e apreendido, por ser apontado como possível objeto utilizado durante o ocorrido.

As vítimas foram identificadas como Carlos Rodrigues dos Santos, de 53 anos, e Elivânia Francisca dos Anjos, de 29. Moradores da região relataram que o relacionamento era marcado por conflitos frequentes.

O caso passou a ser acompanhado pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Catolândia, que agora apura a dinâmica dos fatos e a motivação das mortes.