ATAQUE MORTAL
Trabalhador morre após ser atacado por abelhas na Bahia
Homem ainda tentou se esconder dos insetos
Por Andrêzza Moura
Siga o A TARDE no Google
Um ataque de abelhas deixou um homem morto, no sábado, 24, no povoado de Eliseu 2, na zona rural do município de Lapão, no centro-norte da Bahia. A vítima, identificada como José Carlos, foi atacada, enquanto realizava a limpeza de um terreno com o auxílio de um trator.
Testemunhas contaram que, após ser surpreendido pelo enxame, o rapaz ainda tentou se esconder, mas foi alcançado e ferroado várias vezes. Imagens de uma câmera de segurança do local registraram quando José saiu desesperado do terreno dirigindo o trator na tentativa de fugir dos insetos.
Leia Também:
Ele recebeu ajuda de trabalhadores que estavam próximo ao terreno, mas sofreu choque anafilático - reação alérgica grave provocada pelas picadas - e morreu antes mesmo de dar entrada em um unidade médica. As informações são do Augusto Urgente.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes