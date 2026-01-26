Menu
ATAQUE MORTAL

Trabalhador morre após ser atacado por abelhas na Bahia

Homem ainda tentou se esconder dos insetos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

26/01/2026 - 18:53 h

Homem ainda tentou fugir dos insetos
Homem ainda tentou fugir dos insetos -

Um ataque de abelhas deixou um homem morto, no sábado, 24, no povoado de Eliseu 2, na zona rural do município de Lapão, no centro-norte da Bahia. A vítima, identificada como José Carlos, foi atacada, enquanto realizava a limpeza de um terreno com o auxílio de um trator.

Testemunhas contaram que, após ser surpreendido pelo enxame, o rapaz ainda tentou se esconder, mas foi alcançado e ferroado várias vezes. Imagens de uma câmera de segurança do local registraram quando José saiu desesperado do terreno dirigindo o trator na tentativa de fugir dos insetos.

Leia Também:

Bahia: casal é encontrado morto e polícia investiga briga doméstica
Aluno da Mansão do Caminho é morto a tiro por primo na Bahia
Retomada de estaleiro é fruto de luta da FUP, diz Deyvid Bacelar

Ele recebeu ajuda de trabalhadores que estavam próximo ao terreno, mas sofreu choque anafilático - reação alérgica grave provocada pelas picadas - e morreu antes mesmo de dar entrada em um unidade médica. As informações são do Augusto Urgente.

x