'Sou ladrão e vacilão': jovem que teve a testa tatuada volta a ser preso

Furto foi registrado em unidade de saúde - Foto: Reprodução

O homem que ganhou projeção nacional após ter o rosto marcado por uma tatuagem em 2017 voltou a ser detido pela polícia nesta terça-feira, 27. Ruan Rocha Silva, hoje com 25 anos, foi preso em flagrante depois de furtar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no bairro Casa Grande, em Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Guarda Civil Municipal foi acionada após a invasão da unidade de saúde. O suspeito teria entrado no prédio e fugido em seguida, levando um equipamento de lavagem de alta pressão. Durante as buscas na região, os agentes localizaram Ruan ainda com o objeto furtado. Questionado, ele admitiu a autoria do crime.

Após a abordagem, o jovem foi encaminhado à delegacia, onde a fiança foi arbitrada. Como o valor não foi pago, ele permaneceu detido e à disposição da Justiça.

Em nota, a Prefeitura de Diadema informou que a ação ocorreu por volta das 6h. Ruan teria aberto uma das portas da UBS, pulado o muro e tentado deixar o local com o equipamento, sendo interceptado por uma equipe da GCM. O boletim de ocorrência foi registrado no 3º Distrito Policial, e o aparelho foi recuperado e devolvido à unidade. A administração municipal ressaltou ainda que o funcionamento da UBS não foi afetado e que os atendimentos seguiram normalmente.

“Eu sou ladrão e vacilão”

Ruan ficou conhecido em todo o país em julho de 2017, quando, aos 17 anos, teve a frase “eu sou ladrão e vacilão” tatuada na testa. O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo que mostrava o procedimento, gravado pelo próprio tatuador e compartilhado em aplicativos de mensagens. À época, o adolescente estava desaparecido, e a família só conseguiu identificá-lo depois de receber as imagens.

Os responsáveis pela tatuagem, o tatuador Maycon Wesley Carvalho dos Reis e Ronildo Moreira de Araújo, foram posteriormente condenados pela Justiça pelos crimes de lesão corporal gravíssima e constrangimento ilegal.