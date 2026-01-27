Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

'Sou ladrão e vacilão': jovem que teve a testa tatuada volta a ser preso

Jovem foi detido em flagrante após invadir UBS e levar equipamento de lavagem

Luan Julião

Por Luan Julião

27/01/2026 - 18:56 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Furto foi registrado em unidade de saúde
Furto foi registrado em unidade de saúde -

O homem que ganhou projeção nacional após ter o rosto marcado por uma tatuagem em 2017 voltou a ser detido pela polícia nesta terça-feira, 27. Ruan Rocha Silva, hoje com 25 anos, foi preso em flagrante depois de furtar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no bairro Casa Grande, em Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Guarda Civil Municipal foi acionada após a invasão da unidade de saúde. O suspeito teria entrado no prédio e fugido em seguida, levando um equipamento de lavagem de alta pressão. Durante as buscas na região, os agentes localizaram Ruan ainda com o objeto furtado. Questionado, ele admitiu a autoria do crime.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após a abordagem, o jovem foi encaminhado à delegacia, onde a fiança foi arbitrada. Como o valor não foi pago, ele permaneceu detido e à disposição da Justiça.

Leia Também:

Adolescente de 13 anos morre após pular de carro em movimento na Bahia
Bigode fora do padrão leva sargento da PM a três dias de prisão; entenda
Fuzis e submetralhadoras: arsenal de armas é apreendido em operação da polícia baiana

Em nota, a Prefeitura de Diadema informou que a ação ocorreu por volta das 6h. Ruan teria aberto uma das portas da UBS, pulado o muro e tentado deixar o local com o equipamento, sendo interceptado por uma equipe da GCM. O boletim de ocorrência foi registrado no 3º Distrito Policial, e o aparelho foi recuperado e devolvido à unidade. A administração municipal ressaltou ainda que o funcionamento da UBS não foi afetado e que os atendimentos seguiram normalmente.

“Eu sou ladrão e vacilão”

Ruan ficou conhecido em todo o país em julho de 2017, quando, aos 17 anos, teve a frase “eu sou ladrão e vacilão” tatuada na testa. O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo que mostrava o procedimento, gravado pelo próprio tatuador e compartilhado em aplicativos de mensagens. À época, o adolescente estava desaparecido, e a família só conseguiu identificá-lo depois de receber as imagens.

Os responsáveis pela tatuagem, o tatuador Maycon Wesley Carvalho dos Reis e Ronildo Moreira de Araújo, foram posteriormente condenados pela Justiça pelos crimes de lesão corporal gravíssima e constrangimento ilegal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime e justiça furto UBS Diadema repercussão nacional Ruan Rocha Silva tatuador condenado tatuagem na testa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Furto foi registrado em unidade de saúde
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Furto foi registrado em unidade de saúde
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Furto foi registrado em unidade de saúde
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Furto foi registrado em unidade de saúde
Play

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

x