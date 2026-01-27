POLÍCIA
Fuzis e submetralhadoras: arsenal de armas é apreendido em operação da polícia baiana
Operação deflagrada pela Polícia Federal da Bahia atou em vários estados
Uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) da Bahia apreendeu mais de 700 armas e mais de 100 mil munições, nesta terça-feira, 27, nos estados de Alagoas e Pernambuco.
De acordo com a Polícia Federal (PF), os alvos são integrantes de uma quadrilha especializada na venda ilegal de armamento.
Ao longo da manhã desta terça-feira, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, após a decisão da Justiça da Bahia.
Além disso, foram determinados o sequestro de bens e o bloqueio de valores dos investigados até o limite de R$ 10 milhões, além do afastamento de funções públicas, o que aponta a presença de agentes do Estado no esquema.
Foram vistoriados endereços residenciais e comerciais dos investigados, nos seguintes municípios:
- Petrolina, Pernambuco;
- Araripina, Pernambuco;
- Maceió, Alagoas;
- Arapiraca, Alagoas;
- Marechal Deodoro, Alagoas.
Sobre a operação
Batizada como “Operação Fogo Amigo II”, a ação é uma continuação de uma etapa deflagrada em maio de 2024. Ela aconteceu em uma parceria entre o Ministério Público da Bahia (GAECO), o Exército Brasileiro, das Corregedorias das Polícias Militares da Bahia e de Pernambuco, da Cipe-Caatinga (PMBA) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI/PMPE).
Os investigados são policiais militares, colecionadores de armas e lojistas, que agiam nos estados da Bahia, Alagoas e Pernambuco.
Na ocasião, 20 mandados de prisão e 33 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
Ainda de acordo com a PF, os investigados podem responder pelos crimes de:
- organização criminosa;
- comercialização ilegal de armas e munições;
- lavagem de dinheiro;
- falsidade ideológica.
