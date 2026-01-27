Menu
POLÍCIA

Fuzis e submetralhadoras: arsenal de armas é apreendido em operação da polícia baiana

Operação deflagrada pela Polícia Federal da Bahia atou em vários estados

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

27/01/2026 - 14:56 h

Polícia Federal deflagrou operação contra armas ilegais
Polícia Federal deflagrou operação contra armas ilegais -

Uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) da Bahia apreendeu mais de 700 armas e mais de 100 mil munições, nesta terça-feira, 27, nos estados de Alagoas e Pernambuco.

De acordo com a Polícia Federal (PF), os alvos são integrantes de uma quadrilha especializada na venda ilegal de armamento.

Ao longo da manhã desta terça-feira, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, após a decisão da Justiça da Bahia.

Além disso, foram determinados o sequestro de bens e o bloqueio de valores dos investigados até o limite de R$ 10 milhões, além do afastamento de funções públicas, o que aponta a presença de agentes do Estado no esquema.

Foram vistoriados endereços residenciais e comerciais dos investigados, nos seguintes municípios:

  • Petrolina, Pernambuco;
  • Araripina, Pernambuco;
  • Maceió, Alagoas;
  • Arapiraca, Alagoas;
  • Marechal Deodoro, Alagoas.

Sobre a operação

Batizada como “Operação Fogo Amigo II”, a ação é uma continuação de uma etapa deflagrada em maio de 2024. Ela aconteceu em uma parceria entre o Ministério Público da Bahia (GAECO), o Exército Brasileiro, das Corregedorias das Polícias Militares da Bahia e de Pernambuco, da Cipe-Caatinga (PMBA) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI/PMPE).

Polícia Federal deflagrou operação contra armas ilegais
Polícia Federal deflagrou operação contra armas ilegais | Foto: Divulgação | Polícia Federal

Os investigados são policiais militares, colecionadores de armas e lojistas, que agiam nos estados da Bahia, Alagoas e Pernambuco.

Na ocasião, 20 mandados de prisão e 33 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Ainda de acordo com a PF, os investigados podem responder pelos crimes de:

  • organização criminosa;
  • comercialização ilegal de armas e munições;
  • lavagem de dinheiro;
  • falsidade ideológica.

