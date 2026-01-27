Adolescente de 13 anos morre após pular de carro em movimento na Bahia

- Foto: Redes sociais

Morreu nesta segunda-feira, 26, uma adolescente de 13 após um grave acidente ocorrido no início de janeiro, no município de Xique-Xique, no oeste da Bahia. A jovem estava internada havia semanas e não resistiu às lesões provocadas por uma queda em via pública.

Segundo relatos de familiares, a menina voltava de uma festa de Réveillon quando entrou em um carro conduzido por pessoas que ela não conhecia. Durante o trajeto, Maria Fabiana Cândido do Nascimento teria pedido para descer, mas o motorista não parou o carro. Com isso, ela pulou com o carro ainda em movimento, batendo a cabeça na estrada.

Traumatismo

A queda resultou em um traumatismo cranioencefálico. Inicialmente atendida na região, a jovem foi transferida para o Hospital da Criança, em Feira de Santana, onde morreu após quase um mês de internação.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do episódio. O registro da morte foi feito na 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), que apura o caso por meio da oitiva de testemunhas. Até o momento, não há informações oficiais sobre a identificação do motorista ou dos demais ocupantes do veículo.