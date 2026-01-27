Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Adolescente de 13 anos morre após pular de carro em movimento na Bahia

Maria Fabiana Cândido do Nascimento teria pedido para descer, mas o motorista não parou o carro

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

27/01/2026 - 17:38 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Adolescente de 13 anos morre após pular de carro em movimento na Bahia
-

Morreu nesta segunda-feira, 26, uma adolescente de 13 após um grave acidente ocorrido no início de janeiro, no município de Xique-Xique, no oeste da Bahia. A jovem estava internada havia semanas e não resistiu às lesões provocadas por uma queda em via pública.

Segundo relatos de familiares, a menina voltava de uma festa de Réveillon quando entrou em um carro conduzido por pessoas que ela não conhecia. Durante o trajeto, Maria Fabiana Cândido do Nascimento teria pedido para descer, mas o motorista não parou o carro. Com isso, ela pulou com o carro ainda em movimento, batendo a cabeça na estrada.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bigode fora do padrão leva sargento da PM a três dias de prisão; entenda
Fuzis e submetralhadoras: arsenal de armas é apreendido em operação da polícia baiana
Investigados por homicídio ligado a cabeça de gado são presos na Bahia

Traumatismo

A queda resultou em um traumatismo cranioencefálico. Inicialmente atendida na região, a jovem foi transferida para o Hospital da Criança, em Feira de Santana, onde morreu após quase um mês de internação.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do episódio. O registro da morte foi feito na 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), que apura o caso por meio da oitiva de testemunhas. Até o momento, não há informações oficiais sobre a identificação do motorista ou dos demais ocupantes do veículo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente adolescente Bahia investigação Polícia Civil Xique-XIque

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Play

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

x