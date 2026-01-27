Menu
POLÍCIA

Investigados por homicídio ligado a cabeça de gado são presos na Bahia

Três indivíduos são investigados por um homicídio com arma de fogo

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

27/01/2026 - 14:11 h

Crime teria sido motivado por cabeça de gado
Crime teria sido motivado por cabeça de gado -

Três homens, com idades de 21, 49 e 76 anos foram presos nesta terça-feira, 27, durante uma ação da Polícia Civil (PC), nos municípios de Santa Maria da Vitória e Correntina, no oeste da Bahia.

Os suspeitos são apontados como envolvidos no assassinato de Miguel Silva de Oliveira, de 61 anos, morto como disparos de armas de fogo, em Correntina, no dia 28 de agosto de 2025.

De acordo com informações do Serviço de Investigação (SI) da Delegacia Territorial (DT) de Correntina, o crime foi motivado por desentendimentos entre a vítima e seus vizinhos, relacionados à criação de gado na região e ao uso de canais de irrigação.

Equipes policiais do DTs de Correntina e Santa Maria da Vitória, somado ao apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Cerrado), realizaram incursões coordenadas em pontos distintos dos municípios.

Leia Também:

Urgente: idosa é esfaqueada e feita refém por homem em surto na RMS
Ataque a tiros deixa homem morto e mulher ferida no interior da Bahia
PMs são afastados suspeitos de fornecerem armas a facções criminosas
Fraude em licitações: operação afasta servidores e bloqueia R$ 2 milhões

Sobre os suspeitos

O investigado, de 21 anos, foi capturado em uma casa na cidade de Santa Maria da Vitória. Somado a isso, no local também foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

O mandado resultou na localização de uma motocicleta utilizada no momento do crime.

Já em Correntina, no mesmo local onde o crime ocorreu, foram presos os suspeitos de 49 e 76 anos.

Durante as diligências, aparelhos celulares e roupas semelhantes às que os investigados estavam na hora do crime foram apreendidos.

Apreensão e prisão

Todo material localizado foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia.

O trio foi conduzido à unidade policial, onde foram cumpridos todos os mandados de prisão temporária pelo crime de homicídio qualificado e seguem custodiados à disposição do Poder Judiciário.

Tags:

Bahia Polícia Civil prisão

x