Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Ataque a tiros deixa homem morto e mulher ferida no interior da Bahia

Rondas foram realizadas, mas suspeito do ataque ainda continua foragido.

Luan Julião

Por Luan Julião

27/01/2026 - 13:13 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
PM confirma ocorrência de disparos e reforça segurança na região
PM confirma ocorrência de disparos e reforça segurança na região -

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após um ataque a tiros na noite de segunda-feira, 26, em Jeremoabo, no bairro João Paulo II. As vítimas estavam dentro de uma residência no momento do crime.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi identificado inicialmente como Edmundo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, enquanto a mulher foi socorrida por uma equipe do Samu e levada para uma unidade de saúde da região.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

PMs são afastados suspeitos de fornecerem armas a facções criminosas
Fraude em licitações: operação afasta servidores e bloqueia R$ 2 milhões
Servidores são investigados por repasse de informações a traficantes

Policiais do 20º Batalhão da Polícia Militar foram acionados após relatos de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, confirmaram a ocorrência e iniciaram rondas e buscas para localizar o suspeito, que ainda não foi preso.

O policiamento na área foi intensificado e as circunstâncias do ataque estão sendo investigadas pela Polícia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

investigação criminal jeremoabo polícia militar segurança pública tiros violência urbana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
PM confirma ocorrência de disparos e reforça segurança na região
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

PM confirma ocorrência de disparos e reforça segurança na região
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

PM confirma ocorrência de disparos e reforça segurança na região
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

PM confirma ocorrência de disparos e reforça segurança na região
Play

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

x