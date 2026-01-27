POLÍCIA
Ataque a tiros deixa homem morto e mulher ferida no interior da Bahia
Rondas foram realizadas, mas suspeito do ataque ainda continua foragido.
Por Luan Julião
Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após um ataque a tiros na noite de segunda-feira, 26, em Jeremoabo, no bairro João Paulo II. As vítimas estavam dentro de uma residência no momento do crime.
De acordo com a Polícia Militar, o homem foi identificado inicialmente como Edmundo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, enquanto a mulher foi socorrida por uma equipe do Samu e levada para uma unidade de saúde da região.
Policiais do 20º Batalhão da Polícia Militar foram acionados após relatos de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, confirmaram a ocorrência e iniciaram rondas e buscas para localizar o suspeito, que ainda não foi preso.
O policiamento na área foi intensificado e as circunstâncias do ataque estão sendo investigadas pela Polícia
