Ataque a tiros deixa homem morto e mulher ferida no interior da Bahia

PM confirma ocorrência de disparos e reforça segurança na região - Foto: Divulgação redes sociais

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após um ataque a tiros na noite de segunda-feira, 26, em Jeremoabo, no bairro João Paulo II. As vítimas estavam dentro de uma residência no momento do crime.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi identificado inicialmente como Edmundo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, enquanto a mulher foi socorrida por uma equipe do Samu e levada para uma unidade de saúde da região.

Policiais do 20º Batalhão da Polícia Militar foram acionados após relatos de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, confirmaram a ocorrência e iniciaram rondas e buscas para localizar o suspeito, que ainda não foi preso.

O policiamento na área foi intensificado e as circunstâncias do ataque estão sendo investigadas pela Polícia