ITAGIBÁ

Fraude em licitações: operação afasta servidores e bloqueia R$ 2 milhões

Ação mira corrupção em contratos públicos no sudoeste baiano

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

27/01/2026 - 9:18 h

Prefeitura de Itagibá
Prefeitura de Itagibá -

Um esquema criminoso estruturado voltado à execução irregular de contratos de prestação de serviços firmados entre a Prefeitura de Itagibá e empresas privadas se tornou alvo da Polícia Civil nesta terça-feira, 27.

Entre as medidas, a Justiça determinou o afastamento de dois servidores públicos municipais, entre eles um secretário e uma servidora da Controladoria do Município, além do bloqueio de aproximadamente R$ 2 milhões em bens e valores de cada investigado.

De acordo com as apurações, houveram indícios de direcionamento contratual e de contratações reiteradas com base em inexigibilidade de licitação, em possível violação à legislação vigente. Ao todo, 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos seguintes munícios:

  • Itagibá (7)
  • Dário Meira (4)
  • Ipiaú (3)
  • Jequié (1)

As investigações indicam a atuação coordenada entre agentes públicos e representantes de duas empresas privadas de consultoria, com vínculos diretos com os contratos investigados. Segundo a apuração policial, o grupo apresentava divisão de tarefas, estabilidade e mecanismos voltados à ocultação e ao desvio de recursos públicos oriundos de contratos supostamente superfaturados.

Durante as buscas, foram apreendidos celulares, documentos, cerca de R$ 70 mil em espécie e computadores, que serão periciados e poderão contribuir com o aprofundamento das investigações.

Imagem ilustrativa da imagem Fraude em licitações: operação afasta servidores e bloqueia R$ 2 milhões
| Foto: Pedro Moraes / Ascom PCBA

As apurações seguem em andamento para identificar outros recursos possivelmente desviados e eventuais novos integrantes do grupo criminoso, com foco na completa responsabilização dos envolvidos.

A Operação Carta Marcada contou com 60 policiais civis e foi conduzida pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO), por meio da Delegacia de Combate à Corrupção (DECCOR).

