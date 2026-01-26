Homem morre em acidente momentos depois de matar ex-mulher

Siga o A TARDE no Google

Homem morreu em acidente após matar ex-mulher - Foto: Reprodução

Um homem morreu, na manhã do domingo, 25, momentos depois de executar a tiros a ex-mulher, Maria Socorro Freitas de Oliveira, de 54 anos, em Água Azul do Norte, sudeste do Pará.

Segundo informações da Polícia Militar, Maria Socorro foi surpreendida dentro de um posto de gasolina, na Avenida Adolfo Bide, onde o ex-marido chegou armado e efetuou vários disparos. O casal estava separado há mais de um ano.

O suspeito, Lourival José de Oliveira, de 67, morreu ao bater o carro que dirigia de frente com uma carreta, durante perseguição policial. A polícia segue investigando o caso para registrar oficialmente a ocorrência e apurar todas as circunstâncias do crime.