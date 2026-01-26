Menu
CRIME E DIREITO

Advogada presa suspeita de extorsão escreveu livro com chefe do CV

Mulher foi detida, na última sexta-feira, 23

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

26/01/2026 - 21:51 h

Em 2016, advogada sofreu atentado a tiros
Em 2016, advogada sofreu atentado a tiros

A advogada Paloma Gurgel presa, na última sexta-feira, 23, por suspeita de integrar um grupo de extorsão com atuação no Ceará e no Rio Grande do Norte, é coautora do livro “Execução Penal Banal Comentada”, escrito em parceria com Marcinho VP - apontado pelas autoridades como chefe da facção Comando Vermelho (CV) - e pai do rapper Oruam, e com o advogado Luciano Tourinho.

O livro coautorado por Paloma é divulgado como uma obra voltada à compreensão prática da execução penal, sendo descrito como “indispensável para quem deseja compreender a Execução Penal na prática”, embora tenha apenas uma avaliação registrada na Amazon, com nota três de cinco estrelas.

A prisão

Paloma foi detida durante uma operação conjunta das polícias civis do Ceará e do Rio Grande do Norte. Na ocasião, outra mulher, que não foi identificada, também foi presa por força de mandado de prisão. Além de integrar um grupo de extorsão, a advogada é suspeita de ameaçar e intimidar as vítimas para obter vantagem financeira.

Advogada presa durante operação policial
Advogada presa durante operação policial | Foto: Reprodução G1 Ceará

Na operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, incluindo imóveis ligados a outros advogados em Fortaleza. Durante a ação, foram apreendidos celulares, notebooks e documentos.

Além das suspeitas atuais, a advogada possui histórico de envolvimento com facções criminosas. Em 2025, ela já havia sido alvo de mandados de busca e apreensão relacionados a organizações criminosas.

Paloma também ganhou repercussão nacional ao atuar na defesa de presos ligados a facções, incluindo chefes do crime organizado, e se posicionou publicamente sobre o que chamou de “Direito Penal do Inimigo”, criticando o tratamento desigual do sistema penal com os mais pobres e favelados.

Em 2019, ela se apresentava como advogada de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, à época, preso na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Em 2016, ela sobreviveu a um atentado a tiro, ocorrido em uma lanchonete de Natal. O projétil atingiu seu peito, mas não perfurou o coração graças a uma prótese de silicone, segundo ela mesma relatou na ocasião. E, desde esse episódio, permanece em local seguro fora do estado.

A operação desta sexta-feira contou com o apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Norte e acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) durante o cumprimento dos mandados. A ação reforça as investigações sobre o grupo criminoso e o envolvimento de profissionais do Direito em esquemas de extorsão e intimidação.

A operação desta sexta-feira contou com o apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Norte e acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) durante o cumprimento dos mandados. A ação reforça as investigações sobre o grupo criminoso e o envolvimento de profissionais do Direito em esquemas de extorsão e intimidação.

