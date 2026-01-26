Dono de oficina que estava desaparecido é encontrado morto na RMS

- Foto: Reprodução Redes Sociais

O corpo de um proprietário de oficina mecânica identificado como Matheus Balbino Rodrigues Santos, de 29 anos, foi localizado na tarde desta segunda-feira, 26, em Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O jovem estava desaparecido desde o fim de semana.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o corpo foi encontrado em uma região de mata próximo a uma via pública do bairro Nova Dias D’Ávila. Equipes do Departamento de Polícia Técnica foram acionadas para realizar a perícia e a remoção.

Mistério

Ainda não se sabe o que motivou a morte de Matheus. O jovem havia sido visto pela última vez no sábado, em Camaçari, também na RMS. Familiares relataram que ele era proprietário de uma oficina mecânica e saiu de casa após receber um contato oferecendo um serviço de troca de escapamento de veículo.

Segundo essas informações, ao chegar ao local indicado pelo suposto cliente, Matheus teria sido surpreendido por homens armados. Desde então, não manteve contato com parentes ou amigos.

Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do desaparecimento ainda estão sendo apuradas e não confirmou a versão apresentada pela família. O caso segue sob investigação para esclarecer a autoria e a motivação do crime.