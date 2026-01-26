PELE DE CORDEIRO
Cabo da PM é preso após roubar motorista por aplicativo
PM e comparsa foram presos após serem atropelados pela vítima
Por Andrêzza Moura
Siga o A TARDE no Google
Um cabo da Polícia Militar de Fortaleza e um comparsa foram presos, na noite da sexta-feira, 23, logo após roubarem um motorista por aplicativo, no cruzamento da Rua Floriano Peixoto com a Rua Meton de Alencar, no Centro da capital cearense. A vítima relatou que havia parado o veículo para fumar, quando foi abordada pelos suspeitos.
Após a ação criminosa, o motorista perseguiu a dupla, que fugia em uma motocicleta, e a atropelou. O cabo José Dantes Barbosa Braga, de 37 anos, e comparsa, Fabrício Duarte da Silva, de 32, ficaram feridos nas pernas e foram levados a uma unidade de saúde.
O motorista, que não teve o nome informado, solicitou o apoio de uma equipe da Guarda Municipal, que estava próxima ao Parque das Crianças. Durante a abordagem, os guardas localizaram os celulares roubados e apreenderam uma arma de fogo pertencente à Polícia Militar, que estava em poder do policial.
Investigado
O cabo José Dantes já havia se envolvido em situações criminosas anteriormente. Em outubro do ano passado, o Ministério Público denunciou o policial por fazer parte de um grupo de 16 PMs suspeitos de receber propina de criminosos para não realizar patrulhamento na região da Grande Messejana.
Leia Também:
As investigações apontaream ainda que, em pelo menos um dos casos, os policiais chegaram a disparar contra traficantes que se recusaram a pagar os valores exigidos. O grupo teria recebido cerca de R$ 300 mil em propinas, quantia que era dividida entre os integrantes. As informações são do G1.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes