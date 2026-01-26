Menu
PELE DE CORDEIRO

Cabo da PM é preso após roubar motorista por aplicativo

PM e comparsa foram presos após serem atropelados pela vítima

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

26/01/2026 - 20:48 h

PM usou arma da instituição para praticar o crime
PM usou arma da instituição para praticar o crime

Um cabo da Polícia Militar de Fortaleza e um comparsa foram presos, na noite da sexta-feira, 23, logo após roubarem um motorista por aplicativo, no cruzamento da Rua Floriano Peixoto com a Rua Meton de Alencar, no Centro da capital cearense. A vítima relatou que havia parado o veículo para fumar, quando foi abordada pelos suspeitos.

Após a ação criminosa, o motorista perseguiu a dupla, que fugia em uma motocicleta, e a atropelou. O cabo José Dantes Barbosa Braga, de 37 anos, e comparsa, Fabrício Duarte da Silva, de 32, ficaram feridos nas pernas e foram levados a uma unidade de saúde.

O motorista, que não teve o nome informado, solicitou o apoio de uma equipe da Guarda Municipal, que estava próxima ao Parque das Crianças. Durante a abordagem, os guardas localizaram os celulares roubados e apreenderam uma arma de fogo pertencente à Polícia Militar, que estava em poder do policial.

Investigado

O cabo José Dantes já havia se envolvido em situações criminosas anteriormente. Em outubro do ano passado, o Ministério Público denunciou o policial por fazer parte de um grupo de 16 PMs suspeitos de receber propina de criminosos para não realizar patrulhamento na região da Grande Messejana.

As investigações apontaream ainda que, em pelo menos um dos casos, os policiais chegaram a disparar contra traficantes que se recusaram a pagar os valores exigidos. O grupo teria recebido cerca de R$ 300 mil em propinas, quantia que era dividida entre os integrantes. As informações são do G1.

