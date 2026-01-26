Menu
INVESTIGAÇÃO

Crime brutal: mulher é presa suspeita de matar cachorro na RMS

Policiais receberam uma denúncia anônima sobre maus-tratos a animal

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

26/01/2026 - 22:57 h

Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

Uma mulher foi presa na tarde desta segunda-feira, 26, suspeita de envolvimento na morte de um cachorro no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A prisão foi realizada por equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento na Rua Alfredo Magalhães quando receberam uma denúncia anônima sobre maus-tratos a animal. No local, os policiais encontraram um cachorro já sem vida, com marcas aparentes de violência.

Suspeita presa

A suspeita foi conduzida à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e o caso passou a ser investigado. Não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica do crime.

Maus-tratos é crime

A legislação ambiental brasileira considera crime atos de abuso e maus-tratos contra animais. Nos casos envolvendo cães e gatos, a lei prevê pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda. Quando há morte do animal, a pena pode ser aumentada.

Tags:

cachorro Coppa Crime ambiental Itinga Lauro de Freitas maus-tratos a animais polícia militar

x