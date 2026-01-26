Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JURADO DE MORTE

Jovem é morto a facadas três dias depois de ser libertado de cárcere

Polícia apura se ele estava jurado de morte por dívidas com drogas

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

26/01/2026 - 22:41 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Regivaldo havia sido solto do cativeiro três dias antes de ser morto
Regivaldo havia sido solto do cativeiro três dias antes de ser morto -

Um homem resgatado pela Polícia Militar do Maranhão, na noite da quarta-feira, 21, de uma situação de cárcere privado foi encontrado morto, no último sábado, 24. Regivaldo Gomes dos Santos, de 25 anos, foi assassinado com cerca de 25 facadas na região do pescoço, na Avenida da Liberdade, no bairro Morada do Sol, em Imperatriz. A faca usada no crime foi localizada no local.

Jovem foi morto com cerca de 25 facadas
Jovem foi morto com cerca de 25 facadas | Foto: Reprodução G1
Foto de Regivaldo em cativeiro
Foto de Regivaldo em cativeiro | Foto: Reprodução G1

Ele foi morto três dias depois de ser localizado por policiais militares em uma casa, no bairro Mercadinho, em uma localidade conhecida por ser ponto de venda de drogas. A polícia recebeu denúncias de populares.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No cativeiro, além do rapaz, estava também um dos suspeitos, que foi preso ao tentar fugir. Durante a ação, foram apreendidas uma espingarda calibre 20, porções de maconha, cocaína e crack, além de munições de calibre 20 e 32.

Leia Também:

Advogada presa suspeita de extorsão escreveu livro com chefe do CV
Dono de oficina que estava desaparecido é encontrado morto na RMS
Cabo da PM é preso após roubar motorista por aplicativo

A polícia apura se a vítima estava jurada de morte por integrantes de uma facção criminosa, possivelmente por conta de uma dívida de drogas. O caso é investigação e a polícia apura se o crime foi praticado pelo mesmo grupo responsável pelo cárcere privado. Com informações do G1.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cárcere privado drogas espingarda faca facção HOMICÍDIO imperatriz maranhão Polícia Polícia Civil Regivaldo Gomes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Regivaldo havia sido solto do cativeiro três dias antes de ser morto
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Regivaldo havia sido solto do cativeiro três dias antes de ser morto
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Regivaldo havia sido solto do cativeiro três dias antes de ser morto
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Regivaldo havia sido solto do cativeiro três dias antes de ser morto
Play

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

x