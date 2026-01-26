JURADO DE MORTE
Jovem é morto a facadas três dias depois de ser libertado de cárcere
Polícia apura se ele estava jurado de morte por dívidas com drogas
Por Andrêzza Moura
Um homem resgatado pela Polícia Militar do Maranhão, na noite da quarta-feira, 21, de uma situação de cárcere privado foi encontrado morto, no último sábado, 24. Regivaldo Gomes dos Santos, de 25 anos, foi assassinado com cerca de 25 facadas na região do pescoço, na Avenida da Liberdade, no bairro Morada do Sol, em Imperatriz. A faca usada no crime foi localizada no local.
Ele foi morto três dias depois de ser localizado por policiais militares em uma casa, no bairro Mercadinho, em uma localidade conhecida por ser ponto de venda de drogas. A polícia recebeu denúncias de populares.
No cativeiro, além do rapaz, estava também um dos suspeitos, que foi preso ao tentar fugir. Durante a ação, foram apreendidas uma espingarda calibre 20, porções de maconha, cocaína e crack, além de munições de calibre 20 e 32.
A polícia apura se a vítima estava jurada de morte por integrantes de uma facção criminosa, possivelmente por conta de uma dívida de drogas. O caso é investigação e a polícia apura se o crime foi praticado pelo mesmo grupo responsável pelo cárcere privado. Com informações do G1.
