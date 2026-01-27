Menu
SUL DA BAHIA

Tráfico no Sul da Bahia: servidores públicos são cooptados por traficantes

Mandados de busca e apreensão são cumpridos nas cidades de Porto Seguro, Eunápolis e Ubaitaba

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

27/01/2026 - 8:42 h | Atualizada em 27/01/2026 - 9:28

Operação Apito Final
Uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas estruturada no extremo sul da Bahia, se tornou alvo da Polícia Federal nesta terça-feira, 27. De acordo com a PF, há indícios de que agentes públicos tenham sido cooptados para repassar informações sobre investigações ao grupo investigado.

De acordo com as investigações, o grupo atua com divisão de tarefas voltadas sobretudo para o tráfico de drogas, incluindo a coordenação das atividades ilícitas, a movimentação de recursos financeiros, a logística operacional e a utilização de meios destinados a dificultar a identificação dos envolvidos, como comunicações clandestinas e o uso de terceiros.

A ação acontece em meio a Operação Apito Final, com ação conjunta com o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), Secretaria de Segurança Pública da Bahia e Polícia Militar da Bahia. Ao todo, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão, nas cidades de Porto Seguro, Eunápolis e Ubaitaba.

Operação Apito Final
Operação Apito Final | Foto: Polícia Federal

Agentes públicos

Foram identificados indícios de cooptação de agentes públicos, com possível fornecimento de informações privilegiadas, além de interferências indevidas em estruturas institucionais, com o objetivo de favorecer os interesses do grupo criminoso.

As medidas cautelares têm como objetivo a apreensão de documentos, dispositivos eletrônicos e outros elementos de prova, considerados fundamentais para o aprofundamento das investigações, a completa elucidação dos fatos e a responsabilização dos envolvidos, sempre com observância ao devido processo legal.

A PF destaca que as investigações seguem em curso e que novas diligências poderão ser realizadas conforme o avanço dos trabalhos

