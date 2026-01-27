POLÍCIA
Ex-vereador de cidade baiana é preso suspeito de matar companheira
João Pereira Sena é investigado pelo feminicídio de Cleonice Pereira dos Santos
Por Victoria Isabel
Um ex-vereador de 68 anos foi preso na sexta-feira, 26, em Aurelino Leal, no sul da Bahia, suspeito de matar a própria companheira. A vítima, identificada como Cleonice Pereira dos Santos, de 47 anos, foi encontrada com sinais de estrangulamento.
O suspeito é João Pereira Sena, conhecido como João da Gota, que exerceu mandato de vereador no município entre 2009 e 2012, conforme apuração da TV Santa Cruz. Ele foi localizado na região de Catulé, zona rural da cidade, durante uma ação policial.
O crime ocorreu na noite de 31 de dezembro de 2025, quando Cleonice deu entrada no Hospital de Aurelino Leal. A partir do caso, a Delegacia Territorial (DT) do município iniciou as investigações e identificou indícios de feminicídio, além de um histórico de violência doméstica e familiar praticada pelo suspeito contra a vítima.
Durante a operação que resultou na prisão, equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Costa do Cacau) apreenderam um aparelho celular e uma motocicleta com restrição de roubo, que serão analisados no decorrer do inquérito.
João Pereira Sena foi conduzido à unidade policial, onde teve cumprido o mandado de prisão temporária expedido pela Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Ubaitaba. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida pela Justiça.
