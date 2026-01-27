Menu
POLÍCIA

Urgente: idosa é esfaqueada e feita refém por homem em surto na RMS

Caso mobilizou várias equipes da Polícia Militar na Região Metropolitana de Salvador.

Luan Julião

Por Luan Julião

27/01/2026 - 13:59 h

Idosa foi resgatada pela PM após ser esfaqueada pelo companheiro em surto
Idosa foi resgatada pela PM após ser esfaqueada pelo companheiro em surto -

Uma idosa foi resgatada após ser esfaqueada pelo próprio companheiro no distrito de Arembepe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã desta terça-feira, 27.

Segundo informações preliminares, o suspeito apresentava sinais de surto psicótico no momento do ataque. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e, ao chegarem ao local, constataram que o homem mantinha a vítima como refém dentro do imóvel.

Para garantir a segurança da idosa, os policiais precisaram retirá-la pela janela, já que o suspeito se recusava a se entregar. Ela recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas detalhes sobre seu estado de saúde ou o hospital para o qual foi levada ainda não foram divulgados.

Após a intervenção da polícia, o homem se entregou e foi levado para atendimento médico. Segundo vizinhos, ele já apresentava histórico de problemas psiquiátricos.

Equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foram acionadas para acompanhar a situação e garantir que a rendição ocorresse sem novos riscos.

x