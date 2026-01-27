Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Bigode fora do padrão leva sargento da PM a três dias de prisão; entenda

Militar tem 35 anos de carreira, recorreu da decisão e aguarda análise do pedido

Luan Julião

Por Luan Julião

27/01/2026 - 15:35 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Segundo sargento Samuel de Araújo Lima
Segundo sargento Samuel de Araújo Lima -

Uma penalidade disciplinar aplicada pela Polícia Militar a um de seus integrantes gerou questionamentos dentro da corporação. Um segundo sargento foi punido com três dias de detenção após uma fiscalização considerar que o bigode usado por ele não seguia as normas internas de apresentação pessoal. O militar apresentou recurso, que ainda não foi analisado de forma definitiva.

O segundo sargento Samuel de Araújo Lima, que soma 35 anos de carreira na PM, atua atualmente na Companhia Independente de Apoio ao Turista (CIATur), sediada em Olinda. Conforme a defesa, o militar mantém o mesmo estilo de bigode há vários anos, sem nunca ter recebido qualquer advertência ou questionamento, inclusive em ocasiões oficiais, como quando esteve com o comandante-geral da instituição em 2024.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O advogado Tiago Reis, responsável pela defesa do sargento, informou que a notificação de desacordo com as normas ocorreu após uma fiscalização realizada durante um serviço extra da Polícia Militar. Segundo ele, a punição não decorreu de denúncia formal, mas de uma avaliação feita no momento da inspeção.

Leia Também:

Fuzis e submetralhadoras: arsenal de armas é apreendido em operação da polícia baiana
Investigados por homicídio ligado a cabeça de gado são presos na Bahia
Urgente: idosa é esfaqueada e feita refém por homem em surto na RMS

A penalidade disciplinar foi registrada em boletim interno da PM no dia 13 de janeiro deste ano. Em nota, a corporação afirmou que a medida segue o que determina o Suplemento Normativo (Sunor) nº 68, publicado em 26 de outubro de 2020, que estabelece regras sobre a apresentação pessoal dos militares estaduais.

De acordo com o regulamento, o uso de bigode é permitido, desde que seja discreto, bem aparado, não ultrapasse a linha dos lábios e esteja registrado na carteira de identidade funcional do policial. A norma também especifica que o bigode deve ser mantido acima da linha do lábio superior.

A Polícia Militar ressaltou ainda que a sanção aplicada não afasta o sargento de suas atividades operacionais, tratando-se apenas de uma punição administrativa prevista nos regulamentos internos da instituição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Código de Conduta Direitos do Policial Estilo de Bigode Penalidade Disciplinar polícia militar Regulamento Militar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Segundo sargento Samuel de Araújo Lima
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Segundo sargento Samuel de Araújo Lima
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Segundo sargento Samuel de Araújo Lima
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Segundo sargento Samuel de Araújo Lima
Play

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

x