HOME > POLÍCIA
AÇÃO POLICIAL

Dois homens são presos por extorquir turistas no Farol da Barra

Homens realizavam pinturas corporais sem consentimento, com cobrança de valores abusivos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

03/02/2026 - 20:53 h

Dois homens foram presos na tarde desta terça-feira, 3, no Farol da Barra, em Salvador, suspeitos de praticar extorsão qualificada contra turistas. As prisões ocorreram durante uma operação da Polícia Civil da Bahia para cumprimento de mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça.

Segundo as investigações, os suspeitos, de 27 e 28 anos, agiam de forma recorrente e já possuíam antecedentes criminais. Um deles também responde por tráfico de drogas.

Como agiam?

De acordo com a Polícia Civil, os investigados:

  • se passavam por pintores corporais;
  • abordavam turistas oferecendo pinturas com desenhos tribais;
  • em alguns casos, o serviço era iniciado sem autorização das vítimas;
  • em outros, mesmo após o consentimento, os homens passavam a constranger e ameaçar os turistas ao final da pintura, exigindo pagamentos considerados abusivos.

As apurações indicam que, quando o valor exigido não era pago, as vítimas eram intimidadas com ameaças de agressão física.

Investigação

Após trabalho de inteligência e monitoramento, a Polícia Civil solicitou as prisões preventivas ao Poder Judiciário, que acatou o pedido. Os mandados foram cumpridos por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (DELTUR), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Após a prisão, os suspeitos foram levados para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanecem custodiados e à disposição da Justiça.

A delegada Marcela Abreu, titular da DELTUR, destacou que a Polícia Civil mantém atenção constante a crimes cometidos contra visitantes, especialmente em períodos de maior fluxo turístico.

Segundo ela, ações de inteligência e repressão qualificada seguem sendo realizadas para coibir práticas criminosas e garantir a segurança de turistas e da população baiana.

extorsão farol da barra Polícia Civil prisão Salvador segurança pública turistas

x