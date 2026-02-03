Homem é morto por vizinhos por suspeita de estuprar a filha autista

Homem foi morto dentro de casa - Foto: Reprodução

Um homem, de 41 anos, identificado como Elimário Alves Oliveira, foi assassinado, na última sexta-feira, 30, dentro de seu apartamento no Condomínio Solar da Princesa, no bairro Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador. Ele foi morto com golpes de barrote e cabo de vassoura.

Segundo informações, Pingo, como era mais conhecido, foi assassinado após ser acusado de abusar sexualmente da própria filha, uma garota autista, de 10 anos. Ainda de acordo com relatos, Elimário e a companheira eram usuários de drogas e moravam no apartamento com duas crianças autistas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Testemunhas apontam que foi a própria mulher quem informou aos vizinhos sobre o estupro da filha. A mulher e a criança prestaram depoimento na delegacia. A menina foi submetida a exame pericial. A Polícia Civil investiga os crimes e tenta identificar os autores do linchamento. As informações são do Acorda Cidade.