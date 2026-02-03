Menu
POLÍCIA
LINCHAMENTO

Homem é morto por vizinhos por suspeita de estuprar a filha autista

Ele foi assassinado com golpes de barrote e cabo de vassoura

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

03/02/2026 - 22:33 h

Homem foi morto dentro de casa
Homem foi morto dentro de casa

Um homem, de 41 anos, identificado como Elimário Alves Oliveira, foi assassinado, na última sexta-feira, 30, dentro de seu apartamento no Condomínio Solar da Princesa, no bairro Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador. Ele foi morto com golpes de barrote e cabo de vassoura.

Segundo informações, Pingo, como era mais conhecido, foi assassinado após ser acusado de abusar sexualmente da própria filha, uma garota autista, de 10 anos. Ainda de acordo com relatos, Elimário e a companheira eram usuários de drogas e moravam no apartamento com duas crianças autistas.

Testemunhas apontam que foi a própria mulher quem informou aos vizinhos sobre o estupro da filha. A mulher e a criança prestaram depoimento na delegacia. A menina foi submetida a exame pericial. A Polícia Civil investiga os crimes e tenta identificar os autores do linchamento. As informações são do Acorda Cidade.

