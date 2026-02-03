Menu
INVESTIGAÇÃO

Idoso é morto após ser esfaqueado em cidade baiana

Vítima foi identificada como Pedro Góes dos Santos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

03/02/2026 - 21:43 h

Um idoso de 69 anos morreu após ser atingido por um golpe de faca na madrugada desta terça-feira, 3, no povoado de Algodões, na zona rural de Conceição do Coité, a cerca de 111 quilômetros de Feira de Santana.

A vítima foi identificada como Pedro Góes dos Santos. De acordo com informações da Polícia Civil, o ataque aconteceu em frente à residência do idoso. Mesmo ferido no peito, ele ainda conseguiu caminhar até a casa de um parente que mora nas proximidades, onde pediu ajuda, mas não resistiu aos ferimentos.

Investigação

Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram o óbito no local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Serrinha.

Segundo a PM, havia marcas de sangue na residência da vítima, porém não foram identificados sinais de arrombamento. A Polícia Civil informou que o autor do crime já foi identificado e que diligências estão em andamento para localizá-lo. A motivação do homicídio ainda está sendo investigada.

Conceição do Coité feira de santana HOMICÍDIO interior da bahia Polícia Civil polícia militar violência

