INVESTIGAÇÃO
Idoso é morto após ser esfaqueado em cidade baiana
Vítima foi identificada como Pedro Góes dos Santos
Por Leilane Teixeira
Um idoso de 69 anos morreu após ser atingido por um golpe de faca na madrugada desta terça-feira, 3, no povoado de Algodões, na zona rural de Conceição do Coité, a cerca de 111 quilômetros de Feira de Santana.
A vítima foi identificada como Pedro Góes dos Santos. De acordo com informações da Polícia Civil, o ataque aconteceu em frente à residência do idoso. Mesmo ferido no peito, ele ainda conseguiu caminhar até a casa de um parente que mora nas proximidades, onde pediu ajuda, mas não resistiu aos ferimentos.
Investigação
Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram o óbito no local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Serrinha.
Segundo a PM, havia marcas de sangue na residência da vítima, porém não foram identificados sinais de arrombamento. A Polícia Civil informou que o autor do crime já foi identificado e que diligências estão em andamento para localizá-lo. A motivação do homicídio ainda está sendo investigada.
