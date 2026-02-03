OITO MORTOS
Nordeste de Amaralina: criança é feita refém e número de mortos aumenta
Tiroteios, mortes, aulas supensas e criança feita refém marcaram o dia no bairro após a morte do PM
Por Leilane Teixeira
Siga o A TARDE no Google
Uma criança de 8 anos foi feita refém dentro da própria casa pelo pai, na Chapada do Rio Vermelho, área que integra o Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. A ocorrência mobilizou forças de segurança por cerca de cinco horas, até que a criança fosse libertada sem ferimentos e o homem se rendesse.
Segundo informações apuradas pelo Portal A TARDE, o suspeito foi identificado como Alisson Luis dos Santos Oliveira, que estava em regime semiaberto e utilizava tornozeleira eletrônica. A negociação envolveu equipes da Polícia Militar e do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Após a rendição, ele foi preso.
A Polícia Militar informou que, até o momento, não há confirmação de ligação direta do suspeito com a morte do cabo da PM Glauber Rosa Santos, ocorrida horas antes no Vale das Pedrinhas.
Aumento no número de mortos
A região do Nordeste de Amaralina viveu um dia marcado por forte tensão após a morte do policial militar. Ao longo desta terça-feira, uma série de confrontos entre policiais e suspeitos resultou na morte de oito pessoas, segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP).
De acordo com a SSP, seis dos mortos tinham antecedentes criminais por delitos como tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma, estelionato, furto e receptação. Um dos mortos era menor de idade.
Durante as ações, a polícia apreendeu armas, drogas, uma granada e outros materiais ilícitos. Uma viatura do Batalhão Apolo também foi apedrejada durante a operação.
Leia Também:
Apreensões
Em uma ação conjunta envolvendo o BPATAMO, BPT-Atlântico e o 30º BPM, realizada por volta das 10h05 no Nordeste de Amaralina, equipes policiais foram recebidas a tiros por um grupo estimado entre 15 e 20 pessoas.
Após o confronto, um suspeito foi encontrado portando uma pistola e um cinto com uma granada e dois carregadores. Em seguida, um novo confronto ocorreu, resultando na morte de outro suspeito, que teria tentado atirar contra os policiais.
Entre os materiais apreendidos estão:
- Duas pistolas (Taurus calibre .40 e Glock calibre .45) com munições
- Uma granada de mão de uso militar
- Três aparelhos celulares
- 33 potes de loló
- 148 eppendorfs de cocaína
- 18 eppendorfs de crack
- 24 porções de maconha
- R$ 3.848,75 em dinheiro
- Rádio comunicador e relógios
Todo o material foi apresentado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Policiamento reforçado e impacto no transporte
A Polícia Militar anunciou o reforço do policiamento no Complexo do Nordeste de Amaralina por tempo indeterminado, com a atuação de unidades ostensivas, táticas e especializadas, além do apoio do Grupamento Aéreo (Graer).
Os confrontos impactaram a rotina dos moradores. Ônibus do transporte público deixaram de circular pela entrada do Vale das Pedrinhas, obrigando passageiros a caminhar até a Avenida Juracy Magalhães para acessar o serviço.
Segundo a SSP, as ações são orientadas por inteligência e têm como alvo uma facção criminosa envolvida com homicídios, tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro. A população pode colaborar com informações anônimas por meio do Disque Denúncia 181.
Morte do policial militar
O policial morto foi identificado como o cabo Glauber Rosa Santos, de 42 anos, integrante do 30º Batalhão da PM. Ele foi atingido na cabeça durante um confronto no Vale das Pedrinhas, na madrugada desta terça-feira.
Socorrido, o militar passou por cirurgia no Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Natural de Senhor do Bonfim, Glauber deixou dois filhos, de 8 e 3 anos. O mais velho completou aniversário um dia antes da morte do pai.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes