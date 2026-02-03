Menu
OITO MORTOS

Nordeste de Amaralina: criança é feita refém e número de mortos aumenta

Tiroteios, mortes, aulas supensas e criança feita refém marcaram o dia no bairro após a morte do PM

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

03/02/2026 - 22:43 h

Imagem ilustrativa da imagem Nordeste de Amaralina: criança é feita refém e número de mortos aumenta
-

Uma criança de 8 anos foi feita refém dentro da própria casa pelo pai, na Chapada do Rio Vermelho, área que integra o Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. A ocorrência mobilizou forças de segurança por cerca de cinco horas, até que a criança fosse libertada sem ferimentos e o homem se rendesse.

Segundo informações apuradas pelo Portal A TARDE, o suspeito foi identificado como Alisson Luis dos Santos Oliveira, que estava em regime semiaberto e utilizava tornozeleira eletrônica. A negociação envolveu equipes da Polícia Militar e do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Após a rendição, ele foi preso.

A Polícia Militar informou que, até o momento, não há confirmação de ligação direta do suspeito com a morte do cabo da PM Glauber Rosa Santos, ocorrida horas antes no Vale das Pedrinhas.

Aumento no número de mortos

A região do Nordeste de Amaralina viveu um dia marcado por forte tensão após a morte do policial militar. Ao longo desta terça-feira, uma série de confrontos entre policiais e suspeitos resultou na morte de oito pessoas, segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP).

De acordo com a SSP, seis dos mortos tinham antecedentes criminais por delitos como tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma, estelionato, furto e receptação. Um dos mortos era menor de idade.

Durante as ações, a polícia apreendeu armas, drogas, uma granada e outros materiais ilícitos. Uma viatura do Batalhão Apolo também foi apedrejada durante a operação.

Três policiais morrem em menos de um mês na Bahia e SSP intensifica ações
Dezoito casos por dia: Brasil registra aumento nas mortes em ações policiais
Polícia ocupa Nordeste de Amaralina após morte de cabo da PM pelo CV
Morre policial baleado na cabeça no Vale das Pedrinhas

Apreensões

Em uma ação conjunta envolvendo o BPATAMO, BPT-Atlântico e o 30º BPM, realizada por volta das 10h05 no Nordeste de Amaralina, equipes policiais foram recebidas a tiros por um grupo estimado entre 15 e 20 pessoas.

Após o confronto, um suspeito foi encontrado portando uma pistola e um cinto com uma granada e dois carregadores. Em seguida, um novo confronto ocorreu, resultando na morte de outro suspeito, que teria tentado atirar contra os policiais.

Entre os materiais apreendidos estão:

  • Duas pistolas (Taurus calibre .40 e Glock calibre .45) com munições
  • Uma granada de mão de uso militar
  • Três aparelhos celulares
  • 33 potes de loló
  • 148 eppendorfs de cocaína
  • 18 eppendorfs de crack
  • 24 porções de maconha
  • R$ 3.848,75 em dinheiro
  • Rádio comunicador e relógios

Todo o material foi apresentado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Policiamento reforçado e impacto no transporte

A Polícia Militar anunciou o reforço do policiamento no Complexo do Nordeste de Amaralina por tempo indeterminado, com a atuação de unidades ostensivas, táticas e especializadas, além do apoio do Grupamento Aéreo (Graer).

Os confrontos impactaram a rotina dos moradores. Ônibus do transporte público deixaram de circular pela entrada do Vale das Pedrinhas, obrigando passageiros a caminhar até a Avenida Juracy Magalhães para acessar o serviço.

Segundo a SSP, as ações são orientadas por inteligência e têm como alvo uma facção criminosa envolvida com homicídios, tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro. A população pode colaborar com informações anônimas por meio do Disque Denúncia 181.

Morte do policial militar

O policial morto foi identificado como o cabo Glauber Rosa Santos, de 42 anos, integrante do 30º Batalhão da PM. Ele foi atingido na cabeça durante um confronto no Vale das Pedrinhas, na madrugada desta terça-feira.

Socorrido, o militar passou por cirurgia no Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Natural de Senhor do Bonfim, Glauber deixou dois filhos, de 8 e 3 anos. O mais velho completou aniversário um dia antes da morte do pai.

Confronto nordeste de amaralina Polícia Civil polícia militar Salvador segurança pública Sequestro ssp bahia

x