Delivery? PF afasta funcionários suspeitos de enviar drogas pelos Correios

Funcionários dos Correios são afastados por tráfico de drogas - Foto: Reprodução | Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta quarta-feira, 4, dois mandados de busca e apreensão e de afastamento em Salvador durante uma operação voltada para desarticular um esquema que utilizava os serviços dos Correios para enviar drogas pelo Brasil.

As investigações estão sendo realizadas pela Polícia Federal no Tocantins. Ela iniciou após uma apreensão de uma encomenda postal em Palmas que continha substâncias entorpecentes.

Mandados cumpridos na Bahia

Esses mandados de busca e a ordem de afastamento foram cumpridos em Salvador, na Bahia.

De acordo com a PF, a investigação demonstrou que o mesmo remetente teria realizado postagens em dias distintos, o que evidencia a utilização do serviço postal para o tráfico interestadual de entorpecentes.

Os envolvidos no esquema vão responder pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e outros delitos que ainda estão sendo apurados pela PF.

Caso sejam condenados, os suspeitos podem ter penas de até 20 anos de reclusão.

Sobre a operação

O objetivo principal da ação desta quarta-feira foi aprofundar as investigações e coletar novas provas, além de interromper a atuação do grupo criminoso.

A Polícia Federal informou que os trabalhos prosseguem para garantir a completa elucidação dos fatos e a responsabilização de todos os envolvidos.